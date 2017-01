Holzhaus in Klosterneuburg in Vollbrand .

In Klosterneuburg ist am Samstagmittag ein Holzhaus in Vollbrand geraten. Der Besitzer, laut Landesfeuerwehrkommando NÖ ein älterer Mann, konnte sich selbst in Sicherheit bringen. Sein Hund dürfte allerdings in den Flammen verendet sein.