Am 22. Mai ist Tag der Artenvielfalt. Die inzwischen zweite Auszeichnung für die Bemühungen um pestizidfreies Gärtnern kommt daher goldrichtig. „Natur im Garten“ überreichte die Plakette im Rahmen des Gemeindetags 2018.

Klosterneuburg freut sich über den nunmehr zweiten Goldenen Igel, die höchste Auszeichnung von „Natur im Garten“. Pestizidfreie Grünraumgestaltung ist somit die oberste Devise. Im Rahmen des „Natur im Garten“ Gemeindetags in Waidhofen an der Ybbs wurden 57 Gemeinden mit dem „Goldenen Igel 2017“ ausgezeichnet. Schwerpunkte waren diesmal die Anlage und Pflege von Blühwiesen, Straßenbäume, Unkrautmanagement und Neophyten. Bereits im Vorjahr wurde der „Goldene Igel 2016“ überreicht, darüber hinaus gewann die Stadt im letzten Herbst auch die Silberne Rose der Aktion „Blühendes NÖ“.

Oberstes Gebot: Biodiversität

Der Arbeitsschwerpunkt liegt in Klosterneuburg auf Biodiversität. So wird etwa bei Pflanzungen von Bäumen und Sträuchern auf die Förderung der Artenvielfalt Wert gelegt. Für die Bienen wird mit Bienenwiesen, Bienenhotels und jüngst mit in allen Kindergärten aufgestellten Bienentankstellen gesorgt. Diese wurden gemeinsam mit den kleinsten Bewohnern der Stadt bepflanzt. Das Basteln sowie in weiterer Folge Beobachten der fleißigen Honigsammler bereitete ihnen viel Freude.

Sämtliche Unterkünfte wurden übrigens von den Stadtgärtnern in Eigenregie gezimmert. Mit dem „Goldenen Igel“ werden jene Gemeinden ausgezeichnet, die während eines Jahres die Kriterien von „Natur im Garten“ zu 100 Prozent erfüllen, ihre Leistungen dokumentieren und sich einer Begutachtung unterziehen. Im Mittelpunkt stehen die drei Kernkriterien: Verzicht auf Pestizide, chemisch-synthetische Düngemittel und Torf. Zugleich wird großer Wert auf biologische Vielfalt und Gestaltung mit heimischen und ökologisch wertvollen Pflanzen gelegt.

Niederösterreich wünscht sich naturnah gepflegte Grünräume

„75 Prozent der Niederösterreicher wünschen sich naturnah gepflegte öffentliche Grünräume. Öffentliche Grünflächen sind für Bewohner wichtige Orte, die zum Verweilen und Kommunizieren einladen. Es freut uns sehr, dass die Kernkriterien der Aktion ,Natur im Garten‘ von immer mehr Gemeinden aktiv umgesetzt werden und diese damit eine intakte Umwelt fördern. Damit zeigen die Kommunen vor, wie einfach die naturnahe Pflege von Gärten und Grünräumen ist“, freut sich Landesrat Martin Eichtinger.