In diesem Zusammenhang soll das bereits vor dem Sommer übernommene Marienheim in der Katastralgemeinde Kierling in den kommenden Monaten neu konzipiert und ab April 2017 am selben Standort neu gebaut werden.

Die Zahl der Demenzkranken werde in Österreich schon heute auf 130.000 Menschen geschätzt, erinnerte Klaus Schwertner, Generalsekretär der Caritas der Erzdiözese Wien, in einer Aussendung. Bis 2050 sollen es bis zu 290.000 Betroffene sein. Weil "gute und zukunftsfähige Antworten" notwendig seien, baue die Caritas ihre Aktivitäten und Angebote im Pflegebereich stark aus.

"Neue, ergänzende Dienstleistungen"

"So wollen wir Klosterneuburg in den nächsten Jahren zu einer demenzfreundlichen Gemeinde machen", betonte Schwertner. Die Caritas setze dabei noch stärker auf die Schulung ihrer Mitarbeiter im Umgang mit der Krankheit und wolle "neue, ergänzende Dienstleistungen anbieten, damit das Leben in der eigenen Gemeinde, in der eigenen Stadt möglich bleibt". Klosterneuburgs Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP) begrüßt der Aussendung zufolge die Initiative.

Der Neubau des Marienheims mit etwa 35 Pflegeplätzen soll Schwertner zufolge speziell für demenziell erkrankte Menschen errichtet werden. Demenz sei schon heute der häufigste Grund für Pflegebedürftigkeit und mit Sicherheit eine jener Erkrankungen, die Angehörige am meisten belasten, sagte der Caritas- Generalsekretär.