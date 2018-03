Um sich vor einer Ansteckung zu schützen, pflegen Ameisen ihre kranken Nestgenossen abhängig von ihrem eigenen Immunstatus. Das ist das Ergebnis einer Studie der Gruppe von IST-Professorin Sylvia Cremer mit Erstautoren Matthias Konrad und Christopher Pull.

Soziale Ameisen wie die invasive Gartenameise leben in ihrer Kolonie auf kleinstem Raum. Das birgt die Gefahr, dass Krankheiten sich rasch ausbreiten können und die Kolonie bedrohen. Cremer und ihre Gruppe haben bereits gezeigt, dass die Ameisen infizierte Koloniemitglieder reinigen und pflegen. In der aktuellen Studie gingen die Forscher der Frage nach, wie sich die pflegenden Ameisen vor einer Ansteckung schützen.

Ameisen: Pflege als Schutz und Risiko

Die Insekten pflegen ihre Nestgenossen, indem sie Krankheitserreger von ihnen abknabbern oder sie chemisch desinfizieren – durch den intensiven Kontakt kommt es leicht zu einer geringen Infektion oder Mini-Infektion, der einen impfungsähnlichen Schutzeffekt gegenüber zukünftigen Infektionen bietet. Kommt die „geschützte“ Ameise jedoch in Kontakt mit einem zweiten Krankheitserreger, ist sie dem gegenüber nicht nur ungeschützt, sondern sogar noch anfälliger.

Also verändern die Ameisen die Art und Weise der Pflege so, dass ihr Risiko, an einer zweiten Infektion zu erkranken, sinkt: Wenn die Ameise aufgrund einer früheren Infektion mit Erreger A eine erhöhte Anfälligkeit gegenüber Erreger B hat, behandelt sie B-infektiöse Tiere nicht mit Knabbern, sondern besprüht es mit Ameisensäure und tötet so den Erreger.