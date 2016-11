Am Donnerstag staunten die Kicker des FC Klosterneuburg nicht schlecht, als sie in ihre Kabine kamen. Gleich 13 Metallspinde in der Umkleidekabine waren aufgebrochen. Gestohlen wurden die Überziehleibchen der Fußballer.

„Der Schaden für uns war jetzt nicht so groß. Die Spinde waren leer und die Leibchen kosten etwa 120 Euro“, sagt Daniel Wertheim vom FC Klosterneuburg.

Fürs Happyland beziehungsweise die Versicherung wird es da schon etwas teurer, denn obendrein wurde ein Fenster aufgebrochen und die Mauer des Happyland beschädigt. Die Polizei nahm sofort die Ermittlungen auf. Sie fanden heraus, dass die unbekannten Täter versuchten, über die Türen in die Garderoben einzudringen. Da dieses Vorhaben scheiterte, machten sich die Einbrecher an die Fensterscheibe der Kabinen. Mit einem Schraubenzieher dürften die Einbrecher die Fenster ausgehoben haben und gelangten so in die Kabinen. Die Polizei konnte bei der Spurensicherung DNA-Spüren feststellen.