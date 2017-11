Der Einsatz begann am Freitag, 24. November, mit einem bekannten Bild am Pager: Brandmelderauslösung am IST. Entwarnung konnte dieses Mal aber nicht so schnell gegeben werden.

Gegen 13 Uhr schrillten die Pieper der Maria Gugginger Florianis mit der Meldung auf. Noch während der Anfahrt empfing Einsatzleiter Kommandant Dietmar Schuster die nächste Nachricht: Der IST-Brandschutzbeauftragte teilte mit, dass es tatsächlich brannte. In einem EDV-Raum war Feuer ausgebrochen, das Gebäude wurde evakuiert.

EDV-Raum brach Feuer aus

Die Flammen lösten die vorhandene CO -Löschanlage aus, die den Raum mit dem Gas flutete und ein Ausbreiten des Brands verhinderte – die Feuerwehren Maria Gugging, Kierling und Klosterneuburg gingen daher mit Atemschutz in das Laborgebäude. Im EDV-Raum stellten die Florianis fest, dass der Kleinbrand durch die Anlage bereits gelöscht wurde. Nach Entlüftungsarbeiten beendeten die Feuerwehrleute den etwa zweieinhalbstündigen Einsatz.