Rund 18 Monate Bauzeit, Gesamtkosten etwa 4,6 Millionen Euro und rund 2.000 Quadratmeter für insgesamt 170 Kinder – Das sind die Zahlen, die hinter dem neuen Kindergarten in Kritzendorf stecken. Das neue Paradies für die kleinsten Kritzendorfer wurde nun feierlich eröffnet.

„Geborgenheit“ – Damit diese nie im neuen Kindergarten verloren geht, malte der junge Klosterneuburger Künstler Marko Djurdjevic das gleichnamige Bild in Acryl. | NOEN

Dabei konnte man an diesem Festtag neben Füchsen, Hummeln und Waschbären, die sonst den Kindergarten bevölkern, auch so manch hohes Tier in dem Neubau antreffen. So freute sich auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, dass sie mit einer besonderen Eröffnung in die Woche starten konnte. Schließlich ist der neue Kindergarten in Kritzendorf einer der modernsten Niederösterreichs. „Der Kindergarten ist ein Schmuckkisterl geworden“, freute sich Mikl-Leitner mit den Kindern, die ihr auch gleich ihre neue zweite Heimat zeigten.

Große Kunst für kleine Kinder

„Ich bin beeindruckt, wie gut es gelungen ist, diesen Bau umzusetzen“, bedankte sich Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager bei allen, die an Planung und Bau des neuen Prestigeprojekts für die Klosterneuburger Bildungslandschaft beteiligt waren. Nun können die etwa hundert Kinder, die derzeit den Kritzendorfer Kindergarten besuchen, das neue Heim endgültig in Beschlag nehmen. Einzig der Garten muss noch etwas auf seine Eroberung warten. Aber spätestens im Frühling sollen dann auch hier die Kinder lachen, spielen und toben können.

Landeshauptfrau bekam von zwei kleinen „Hummeln“ auch gleich eine ganz besondere Führung durch ihre neue Gruppe. | NOEN

Damit jetzt aber auch schon das Innere besonders schön ist, hat der junge Klosterneuburger Künstler Marko Djurdjevic das Bild „Geborgenheit“ für die Kinder gemalt. Damit dieses Gefühl auch immer im Kindergarten vorhanden sein wird.