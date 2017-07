Für die FPÖ ist der Wiedereintritt ins Klimabündnis noch lange nicht beschlossen. FPÖ-Stadtrat Josef Pitschko. „Der Klosterneuburger Gemeinderat hat die Angelegenheit lediglich einem Ausschuss zur weiteren Beratung zugewiesen.“

Auch die FPÖ stimmte zu, den Antrag der Grünen auf „Wiedereintritt in das Klimabündnis-Netzwerk“ in einem Ausschuss zu beraten. Für FPÖ-Stadtrat Josef Pitschko stellte die Debatte im Gemeinderat jedoch eine „geradezu widerliche Polit-Show der Grünen“ dar, die in der „eigenartigen Ankündigung“ des grünen Stadtrats gipfelte, dass die Grünen den auf Klosterneuburg entfallenden Mitgliedsbeitrag von mehr als 5.000 Euro jährlich zahlen würden.

Für Pitschko erhärtete sich durch Debattenbeiträge der ÖVP der Verdacht, dass das Klimabündnis-Netzwerk ein „Vehikel zur Umleitung von Steuergeld in die Grüne Bildungswerkstatt“ ist. Nach Ansicht des freiheitlichen Stadtrates wollten die Grünen mit ihrer voreiligen, aber unrichtigen Ankündigung des beschlossenen Wiedereintritts Klosterneuburgs in das Klimabündnis-Netzwerk lediglich verhindern, dass nach Klosterneuburg auch andere Gemeinden ihre Mitgliedschaft im Klimabündnis-Netzwerk kritisch hinterfragen.

FPÖ glaubt nicht an Zahlung der Grünen

Die „eigenartige Ankündigung“ des grünen Stadtrats, dass die Grünen den auf Klosterneuburg entfallenden Mitgliedsbeitrag von mehr als 5.000 Euro jährlich zahlen würden, kommentierte Pitschko skeptisch: „Wenn Klosterneuburg wieder dem Klimabündnis-Netzwerk beitritt, ist die Stadtgemeinde Klosterneuburg zur Zahlung des Mitgliedsbeitrages verpflichtet. Ob sich die Klosterneuburger Grünen zu dem vom grünen Stadtrat vollmundig angekündigten Kostenersatz gegenüber der Stadtgemeinde schuldrechtlich verpflichten können, hängt zunächst davon ab, ob die Klosterneuburger Grünen eine eigene Rechtsperson sind.“ Wenn sie das nicht wären, könne sich der grüne Stadtrat persönlich verpflichten, der Stadtgemeinde die Ausgaben zu ersetzen. Pitschko: „Eine derartige schuldrechtliche Verpflichtung sollte die Gemeinde jedoch nur akzeptieren, wenn der grüne Stadtrat über ein nachhaltiges Einkommen oder ausreichendes Vermögen besitzt, das im Falle der Nichterfüllung seiner schuldrechtlichen Verpflichtung pfändbar ist.“

Kontra der Grünen

Der Fraktionschef der Grünen, Sepp Wimmer, holt sogleich zum Gegenschlag aus: „Unter der Voraussetzung, dass Kollege Pitschko den Kontostand der FPÖ preisgibt, kann er gerne auch in den der Klosterneuburger Grünen Einsicht nehmen.“ Zudem lässt Wimmer ausrichten, dass er wisse, dass Pitschko eine Ahnung von Recht hätte. „In diesem Fall soll er sich aber in aller Ruhe anschauen, ob die Grünen ihr Versprechen halten“, schließt Wimmer.