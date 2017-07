Klosterneuburg

Allerdings bestritt der 25-jährige Deutsche, einer Angestellten ein Messer am Hals angesetzt zu haben, teilte die NÖ Polizei am Donnerstag mit. Die Frau war nicht verletzt worden, erlitt aber einen Schock.

Die Staatsanwaltschaft Korneuburg ordnete die Einlieferung des Beschuldigten in die Justizanstalt Korneuburg an. Gegen den Mann bestand außerdem in seiner Heimat ein aufrechter Haftbefehl wegen Betrugshandlungen.

Der Verdächtige hatte das Geschäft gegen 11.30 Uhr betreten (wir hatten berichtet), nahm Waren an sich und stellte sich bei der Kassa an. Dort zog er dann ein Messer und forderte die Kassiererin auf, Bargeld in ein von ihm mitgebrachtes Sackerl zu geben. Als die Angestellte sagte, sie könne die Kassenlade nicht öffnen, soll er sie mit dem Messer bedroht haben.

Nach misslungenen Versuchen, die Lade selbst aufzumachen, ergriff er zu Fuß die Flucht. An der daraufhin eingeleiteten Großfahndung beteiligten sich Polizei- und Hundestreifen und ein Hubschrauber des Innenministeriums. Schließlich wurde der Mann in einem der angrenzenden Gärten entdeckt - er hatte sich in einem Holzfass versteckt und ließ sich widerstandslos festnehmen.