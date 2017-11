In Niederösterreich wurden heuer erstmals die „kulturfreundlichsten“ Gemeinden der Bezirke gekürt. Klosterneuburg wurde dabei zur Siegergemeinde des Bezirks Tulln gekürt. Die Verleihung findet am 12. Jänner 2018 statt.

Ziel des Wettbewerbs ist die Stärkung der regionalen Kulturarbeit. Die Auszeichnung versteht sich auch als Dank an alle, die in der Gemeinde an der Kulturarbeit beteiligt sind. Zugleich sollen „Ansporn und Motivation gegeben werden, sich weiter zu engagieren“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

„Auszeichnung ist eine tolle Bestätigung für die bereits geleistete Arbeit.“ Kulturstadtrat Konrad Eckl zur Anerkennung durch das Land Niederösterreich

Klosterneuburg ist es als drittgrößte Stadt Niederösterreichs gelungen, sich den besonderen regionalen Herausforderungen im Wiener Umfeld zu stellen: Von den großen „Kulturflaggschiffen“ der Stadt, wie der „operklosterneuburg“, über die Veranstaltungsbetriebe Babenbergerhalle und Kellertheater Wilheringerhof, die das Angebot im Konzert-, Kabarett-, Theater-, Musical und Ausstellungs- und Messebereich abdecken, der Konzertabonnementserie, dem Jazz-Festivalabonnement und nicht zuletzt dem Theaterabonnement für Kinder werden alle Bürger jedes Alters mit Kulturangeboten versorgt.

Die Museenlandschaft, bestehend aus Stiftsmuseum, Museum Gugging und zahlreichen weiteren Museen in den Katastralgemeinden, sowie zwei öffentliche Bibliotheken sind als ebenso bedeutend für das Kulturleben in Klosterneuburg einzustufen wie die Klosterneuburger Stadtkapelle, die Laientheatergruppen, die mehr als zehn Chöre und viele größere und kleinere Kulturinitiativen und Vereine, die alle neben kulturellen auch übergeordnete soziale Aufgaben erfüllen und damit wesentlich zum Wohlfühlen in Klosterneuburg beitragen.

„Als Kulturstadtrat möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Beteiligten, bei all den vielen Vereinen, Initiativen und Einzelpersonen für ihr Engagement und ihren persönlichen Einsatz bedanken. Diese Auszeichnung gilt ihnen allen und ist eine tolle Bestätigung für die bereits geleistete Arbeit, aber soll uns alle auch mahnen, nicht nachzulassen und die Fahne der Kultur weiterhin hochzuhalten“, zeigt sich auch Kulturstadtrat Konrad Eckl über die Anerkennung durch die Kultur.Region.Nieder-österreich höchst erfreut.