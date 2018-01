Noch bis

8. April läuft der zweite Teil des Ausstellungsreigens „Spurensuche“. Bei diesem Projekt werden historische Ansichten unserer Stadt (inklusive Katastralgemeinden) – Fotografien aus den 1960er-Jahren, Korrespondenzkarten aber auch Grafiken und Gemälde – von Wolfgang Gonaus nachfotografiert. Ziel des längerfristig geplanten Projekts ist eine Publikation, die eine repräsentative Auswahl dieser Bildpaare „Alt – Neu“ zeigt. Im aktuellen Teil stehen Rathausplatz, Niedermarkt und Stadtplatz im Mittelpunkt der Präsentation.

Zugänglich ist natürlich auch die Dauerausstellung über „Das Werden der Stadt Klosterneuburg“ mit bemerkenswerten Exponaten von zwei etwa 8.000 Jahre alten Mammutzähnen über einen osmanischen Brandpfeil von der zweiten Türkenbelagerung im Jahr 1683 bis zu

einer Gefängnistüre aus der Rostockvilla.

Doch für 2018 werden auch zahlreiche neue Ausstellungen im Haus am Kardinal-Piffl-Platz angekündigt. So etwa soll in der Schau „Aus Großelterns Zeiten“ (28. April bis 23. September) in den Alltag der Vorfahren eingetaucht werden.

Das Stadtarchiv bestückt eine Ausstellung über die Zwischenkriegszeit („Zäsuren 1918 und 1938. Stadtgeschichte im Kontext“, ab 6. Oktober). Und auch die Spurensuche wird – ebenfalls ab 6. Oktober – mit dem dritten Teil fortgesetzt. Fortgesetzt wird auch die Reihe der Werkschauen aus dem Schaffen zeitgenössischer heimischer Künstler. Ihre Arbeiten präsentieren Cornelia Kaufmann („Feine Tinte“, 17. März bis 15. April), Astrid Fuchs-Levin (28. April bis 3. Juni), Friedrich „Itze“ Grünzweig (23. Juni bis 16. September), Utz Rothe (6. Oktober bis 4. November) und Hermann Härtel (ab 24. November).

Aus dem Schaffen der Zeitgenossen

Auch die Literatur findet im Stadtmuseum wieder Aufnahme. So lädt die Literaturgesellschaft Klosterneuburg am Dienstag, 20. März zu einer Lyrik-Lesung, und am 5. April kommt es zu einer Doppellesung, wenn Sabine M. Gruber „111 Orte der Musik in Wien, die man erlebt haben muss“ vorstellt sowie Johanna und Erwin Uhrmann über „111 Orte im Waldviertel, die man gesehen haben muss“ berichten (jeweils 19 Uhr, Eintritt frei).

Das Stadtmuseum am Kardinal-Piffl-Platz 8 ist samstags von 14-18 Uhr sowie sonn- und feiertags von 10-18 Uhr geöffnet. Information: 02243/444-299 oder -399, stadtmuseum.klosterneuburg.at.