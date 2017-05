Eigentlich lief beim Aufstellen des Maibaums durch die FF Klosterneuburg und dem dazugehörigen Fest im Agnesheim alles nach Plan. In knapp zwölf Minuten stand der Baum. Viel schneller ging es dann wohl aber in der Nacht. Denn in einer wahrhaftigen Nacht- und Nebelaktion wurde der unbewachte Baum einer alten Tradition folgend umgeschnitten.

Am nächsten Morgen gab es dann allerdings ein böses Erwachen für die Bewohner des Agnesheims: In der Nacht hatten Unbekannte den Baum umgeschnitten. Aber die FF Klosterneuburg war sofort wieder zur Stelle und stellte den etwas verkürzten Maibaum wieder auf. | NOEN, Agnesheim

Zum zweiten Mal lud Direktor Michael Strozer in diesem Jahr zum Maibaumfest ins Agnesheim. Bewohner, Mitarbeiter, der Freizeitverein Greifenstein, die Stadtkapelle Klosterneuburg und zahlreiche Ehrengäste, unter ihnen auch Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager, feuerten gemeinsam die FF Klosterneuburg an, die den Maibaum aufstellte.

Aber nicht nur das Aufstellen des Baumes am 30. April ist eine alte Tradition, die in Klosterneuburg gepflegt wird. Auch das Umschneiden gehört dazu. Daher musste die FF Klosterneuburg am nächsten Tag nochmals ausrücken, um den – jetzt etwas verkürzten – Baum wieder aufzustellen. Dieses Mal aber mit maschineller Unterstützung.