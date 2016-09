Das Marienheim in der Kierlingerstraße hat schon immer den Ruf, ein familiäres Haus für ältere Menschen zu sein. Deswegen war es auch immer ausgebucht. Das privat geführte Haus ist nun aber in die Jahre gekommen und müsste mit hohen Investitionen auf den neuesten Stand gebracht werden. Das ist privat nicht zu stemmen. Deswegen sprang jetzt die Caritas ein, baut neu und übernimmt es.

„Ein umfassender Umbau ist für mich zu teuer, und ich bin froh, dass diese Lösung gefunden worden ist“, ist Direktorin Regina Maria Berger erleichtert. Sie hätte von der Caritas einen leitenden Arbeitsplatz bekommen, lehnte aber das Angebot ab. „Ich will mich beruflich verändern“, so die Direktorin.

Die Verträge sind bereits unter Dach und Fach, die Mitarbeiter und die Heimbewohner informiert: Das Marienheim wird abgerissen und neu, nach den Maßstäben eines modernen Heims, aufgebaut. Die vorübergehende Schließung des alten Hauses wird mit 31. März erfolgen.

„Es soll bleiben, was es heute schon ist: Ein familiäres Haus für ältere Menschen“, verspricht Caritas Wien-Geschäftsführer Klaus Schwertner. Um die langfristige Zukunft dieses Zuhauses sicherzustellen, müsse das in die Jahre gekommen Haus von Grund auf neu konzipiert und neu gebaut werden.

Mitarbeiter werden übernommen

Der zweite Bauteil des Hauses St. Leopold in der Brandmayerstraße 50 ist bis zur Schließung des Marienheims fertiggestellt. Das bedeutet, dass die Bewohner vorübergehend in das Haus St. Leopold einziehen können.

„Der Großteil der Mitarbeiter wird übernommen“, verspricht Schwertner. 47 Bewohner kommen nach St. Leopold. Wann das neue Haus fertiggestellt sein wird, ist noch im Unklaren.

Der Neubau soll 33 bis 36 Plätze speziell für demenziell erkrankte Menschen bieten. Das Hausgemeinschaftsmodell wird dort – wie bereits in St. Leopold – die strukturelle und inhaltliche Basis sein.

Der Schwerpunkt wird Demenz sein

Demenz-Experte Mustafa Salkovic will mit den beiden Caritas-Häusern Klosterneuburg zur „demenzfreundlichen Gemeinde“ machen. „Demenz ist das Aids Europas. 80 Prozent der Geriatrie-Patienten sind dement. Und es werden immer mehr“, so der Demenz-Experte. Diagnostizierte Demenz ist nicht heilbar, aber es werde in den Heimen versucht, die Symptome nach den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft zu lindern. Verschiedene neue Methoden können das Leben demenzkranker Patienten erleichtern.