Dominik Simon, 26 Jahre alt, Psychotherapeut mit eigener Praxis in Klosterneuburg, ist körperlich fit. Aber nicht nur deshalb ist er Kandidat in der fünften Folge von „Ninja Warrior Austria“, der härtesten Show der Welt, auf Puls 4. Er sagt: „Parcours bedeutet mir alles.“

Nur wer wirklich körperlich fit ist, schafft den Parcours, den sich der Privatsender Puls 4 ausgedacht hat. Am 21. November, um 20.15 Uhr ist es nun auch für einen Klosterneuburger Zeit, die Fitness unter Beweis zu stellen. Bewältigt werden müssen zwei Parcours. 15 Kandidaten dürfen beim zweiten Parcours antreten, nur fünf davon kommen ins große Finale am 28. November um 20.15 Uhr auch auf Puls 4. Daher heißt es jetzt für alle Klosterneuburger, Dominik Simon am 21. November die Daumen zu drücken.

Für Dominik Simon ist diese Herausforderung Teil seiner Lebensphilosophie geworden: „Parcours bedeutet mir alles. Seit ich Parcours mache, gehe ich mit Herausforderungen ganz anders um. Ich versuche, jeden Tag etwas zu machen, vor dem ich Angst habe. Der Ninja Parcours ist für mich die perfekte Herausforderung.“