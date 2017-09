Vor fast vier Jahren wurde die neue Klosterneuburger Tracht erstmals vorgestellt. Nachdem nun Gitta Liska in Pension ging und ihr Geschäft am Niedermarkt mit Anfang Juli geschlossen wurde, kann man die Tracht in der Babenbergerstadt nicht mehr kaufen.

Kaufmöglichkeit fehlt in der Stadt

Seit der Vorstellung von Agnes, Anna und Andrea – so lauten die Namen der drei Dirndlvariationen – gab es immer wieder Diskussionen über die eigens für die Babenbergerstadt entworfenen Modelle. Für die Einen waren die Dirndl zu teuer, für die Anderen erhielten die Initiatoren zu viel Förderung. Egal welche Querelen es um die Tracht bei ihrer Vorstellung gab, nun kann man die Klosterneuburger Tracht in Klosterneuburg nicht mehr kaufen.

Nur in der Wiener Schottengasse

Wer sich dennoch ein original Klosterneuburger Dirndl oder einen Trachtenanzug kaufen möchte, muss dazu nach Wien, in die Schottengasse, fahren. Im Trachtengeschäft von Gesine Tostmann, die die Tracht auch mitentworfen hat, kann man die Traditionskleidung der Babenbergerstadt weiterhin erwerben.