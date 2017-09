„Der erste Kommandant hieß auch Josef und war Bäckermeister. Es hat sich in 150 Jahren also nicht viel verändert“, schmunzelt Kommandant und Konditor Josef Angelmayer bei der Jubiläumsfeier. Seit den Anfängen gleich geblieben ist auch der Floriani-Gedanke: Helfen, wenn Hilfe benötigt wird. Und das tun die Freiwilligen seit 1867.

Die Feuertaufe der Klosterneuburger Wehr ließ nach der Gründung nicht lange auf sich warten: Als in der Ortnergasse 1868 drei Häuser in Flammen standen, rückten die Silberhelme aus – gewappnet mit Wasserwagen, drei Spritzen und Leitern. Die erste Generation der Florianis kämpfte aber nicht nur gegen das Feuer, sondern auch gegen die Fluten: Nach Hochwässern sicherten sie das Gebiet.

Wie schon die Pioniere wurden auch die Nachfolger über die Jahrzehnte öfters zu Überschwemmungen gerufen – zuletzt 2013. Aber eins hat die neue Kameraden-Generation den Gründern voraus: nämlich die Ausrüstung.

Einsatzfahrzeug als Geburtstagsgeschenk

Und genau da stockten die Klosterneuburger beim Jubiläum wieder auf: Zum runden Geburtstag weihten die Kameraden das neue Einsatzleitfahrzeug ein. Mit den modernen Feuerwehrautos rücken die Florianis aus, um das zu tun, was schon ihre Vorläufer taten: nämlich retten, löschen, bergen.

„Vor 150 Jahren wurde ein kleines Pflänzchen eingesetzt, heute ist es ein großer Baum, der Schutz gibt – vor Unwettern, oder wenn’s heiß hergeht. Genau das ist die Feuerwehr“, zieht Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner Bilanz zum Jubiläum. Und eins ist für den NÖ-Oberfloriani klar: „Der Baum wird weiter wachsen und weiter schützen.“

Und auch das neueste Mitglied der FF Klosterneuburg lobt seine Neo-Kameraden: „Die Feuerwehr ist das Heldentum der Gegenwart. Ihr seid 24 Stunden am Tag für andere da“, dankt Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager, dem die Ehrenmitgliedschaft verliehen wurde. Und: „Bund, Land und Stadt sind immer auf eurer Seite“, versichert der Stadtchef.

150 Jahre Feuerwehr im Überblick