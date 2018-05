Der Gemeinderat beschloss letzte Woche den Rechnungsabschluss 2017. Ebenso wurde auf Verlangen des Gemeinderats neben der Happyland-Sanierung auch die finanzielle Entwicklung der Stadtgemeinde in den Jahren 2011 bis 2016 durch den Rechnungshof geprüft. Das Ergebnis: Ein unterschrittenes Budget 2017 und gute Zensuren vom Rechnungshof.

Schuldenstand ist gleich hoch wie 2009,

Finanzstadtrat Peter Mayer (ÖVP) betonte den geringeren Schuldenstand gegenüber dem Voranschlag: „Der Schuldenstand ist gleich hoch wie 2009, in dem gleichen Zeitraum wurden Investitionen in der Höhe von rund 72 Millionen Euro getätigt, ohne dass sich der Schuldenstand verändert hat. Dies ist ein deutliches Zeichen für eine gelungene Investitionspolitik. Darüber hinaus ist der Schuldenstand um 3,8 Millionen niedriger als im Voranschlag angenommen.“ Die Schulden konnten auch im Jahr 2017 abgebaut werden. Freilich nur um 0,32 Prozent. Der Schuldenstand der Stadtgemeinde Klosterneuburg beträgt per 31. Dezember 2017 55,520.283,71 Euro.

Übrig bleiben im Ordentlichen Haushalt 55.947,67 Euro, die dem Budget 2018 zugerechnet werden können. Die verpflichtenden Ausgaben der Stadtgemeinde an das Land Niederösterreich steigen indes stetig an. 2017 musste Klosterneuburg um rund 170.000 Euro mehr an Umlagen bezahlen als im Vorjahr. Insgesamt sind über 13 Millionen für die Allgemeinheit zu berappen gewesen.

Den größten Belastungsposten im Außerordentlichen Haushalt weist naturgemäß der Bau des Kindergartens Kritzendorf mit rund 3,5 Millionen Euro aus, gefolgt vom Kanalbau mit 2,5 Millionen.Der gesamte Rechnungsabschluss ist auf der Homepage der Stadtgemeinde www.offenerhaushalt.at nachzulesen.

Rechnungshof lobt Finanzentwicklung

Der Rechnungshof stellt in seinem Bericht den Finanzen der Stadtgemeinde Klosterneuburg ein sehr gutes Zeugnis aus. Geprüft wurde der Zeitraum von 2011 bis 2016. Die Jahresergebnisse bei Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse waren in all den Jahren positiv. Die freie Finanzspitze, die den Investitionsspielraum beziffert, liegt bei 8,5 Millionen Euro. „Alle Kennzahlen bescheinigen Klosterneuburg im Vergleich zu anderen niederösterreichischen Gemeinden und auch österreichweit deutlich bessere Werte“, ist Finanzstadtrat Mayer stolz.

Auch in der Schuldenpolitik ist das laut Rechnungshof so. Zwischen 2011 und 2016 ist die Pro-Kopf-Verschuldung in Klosterneuburg von 2.436 auf 2.112 Euro, um 14 Prozent, gesunken. Mayer: „Trotzdem empfiehlt der Rechnungshof, Schulden möglichst restriktiv aufzunehmen, was sich mit unserer bisherigen Schuldenpolitik ohnehin deckt.“ In einem einzigen Punkt gibt es aber auch Kritik vom Rechnungshof. Er wies darauf hin, dass die Stadtgemeinde Klosterneuburg im Zeitraum 2011 bis 2016 Gebührenüberschüsse von 14,03 Millionen für Zwecke des allgemeinen Haushalts verwendete und gleichzeitig mehr als fünf Millionen Euro Kredite für Investitionen in den Bereichen Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung aufnahm.

"Die Überschüsse aus den erhöhten Kanal-, Müll- und Wassergebühren werden wieder zweckwidrig verwendet"

Ein Fall für FPÖ-Stadtrat Josef Pitschko, der seit Jahren dagegen wettert: „Die Gebührenüberschüsse werden zweckwidrig verwendet und die Investitionen in den Bereichen Kanal, Müll und Wasser mit Schulden finanziert, wodurch die Kreditzinsen und Schuldtilgungen steigen. Damit werden weitere Gebührenerhöhungen begründet. Die Überschüsse aus den erhöhten Kanal-, Müll- und Wassergebühren werden wieder zweckwidrig verwendet. Der Gebührenzahler befindet sich in einer finanziellen Todesspirale: Durch die Erhöhung der Kanal-, Müll- und Wassergebühren steigen die Betriebskosten und damit natürlich auch die Wohnungskosten.“