Klosterneuburg

Die FPÖ war dagegen, die Mehrheit dafür, deswegen bekam ein Klosterneuburger Tanzstudio durch Anmietung einer Gemeindewohnung einen zusätzlichen Raum. Was man aber beim Beschluss des Gemeinderates am 25. November noch nicht wusste: Schon am 19. Oktober war der positive Bescheid für den Umbau von der Baubehörde ergangen.

Zusage bereits vor Gemeinderatsbeschluss?

Dem Tanzstudio in der Markgasse wurden die Räumlichkeiten zu eng. Nach Freiwerden einer angrenzenden Gemeindewohnung bewarb man sich beim Eigentümer, der Stadtgemeinde, um eine Anmietung. Schon knapp ein Monat vor dem dafür notwendigen Gemeinderatsbeschluss muss es nach Pitschko eine Zusage von Bürgermeister Schmuckenschlager gegeben haben, denn die Zusammenlegung wurde schon in die Wege geleitet.

Pitschko: „Ich sehe ich mich zu einer Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft verpflichtet. Sollte Schmuckenschlager keine ausreichende Begründung nachreichen können, wird die FPÖ auch einen Misstrauensantrag gegen ihn stellen. Man wird sehen, ob die Grünen, die PUK, die SPÖ und die NEOS diesem Bürgermeister in devoter Dankbarkeit für seine Wahlempfehlung zugunsten des linken Präsidentschaftskandidaten das weitere Vertrauen aussprechen.“

Infos und Chronologie werden nachgereicht

„Selbstverständlich werden die Infos nachgereicht“, verspricht der Bürgermeister, „schließlich war die Sachlage immer ganz klar, sonst hätten die Gemeinde-Gremien, in denen die FPÖ auch vertreten ist, nicht zugestimmt.“ Hätte Stadtrat Pitschko einen begründeten Verdacht, hätte er diesen anführen können und nicht nur Anschuldigungen in den Raum gestellt. „Alle Gemeinderäte werden eine Chronologie erhalten, um nachlesen zu können, dass hier kein Fehler vorliegt. Die Motivation von Pitschko dürfte woanders liegen. Ich möchte aber die gute Gesprächsbasis mit ihm aufrecht erhalten“, so Schmuckenschlager.