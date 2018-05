„Muss erst etwas passieren, damit endlich etwas passiert?“, fragt sich Johann Richter, Klosterneuburger und Benutzer der Agip-Tankstelle auf der Wienerstraße. Denn nach dem Tankvorgang lauert die Gefahr. Will Johann Richter nämlich in den Verkehr der Wiener Straße wieder einbiegen, muss der Radweg gekreuzt werden. Ohne Möglichkeit einen herannahenden Radfahrer zu erkennen. Und so geht es jedem, der dort tankt.

„Dass da noch nichts passiert ist, ist entweder ein Wunder, oder die Radfahrfrequenz ist so gering, dass die Chance einer Karambolage gleich null ist“, so Richter. Es ist nicht möglich, von rechts kommende Radfahrer früh genug zu erkennen. Der Grund für die verstellte Sicht ist das Grundstückseck, aber auch die auf dem Grundstück wuchernde Hecke.

Die NÖN schaute sich die Sachlage an und bestätigt mit Fotos das Gefahrenpotenzial, das in dieser Kreuzung liegt. Die einzige Alternative, dieser Gefahr auszuweichen besteht darin, aus dem eigenen Pkw auszusteigen, um die Ecke zu schauen, um dann rasch wieder in das Fahrzeug zu kommen und so schnell wie möglich den Radweg zu kreuzen. Dabei sollte man aber auch Acht geben, sich in den Verkehr der Wienerstraße gefahrlos einzureihen. Ist das zumutbar?

Gleiches Bild bei allen Radwegquerungen

Wenn es nur die eine Radkreuzung wäre, vielleicht. Die NÖN Recherche ergab jedoch, dass nahezu alle Zubringer zur Wienerstraße die gleiche Problematik aufweisen. Besonders gefährlich ist auch der Zubringer Hundskehle. Will man Richtung Wien abbiegen, zeigt sich die selbe Problematik: Es ist nicht möglich, nach rechts in den Radweg zu schauen, ohne den Radweg selbst zu befahren.

Die NÖN konfrontierte Verkehrsstadtrat Johannes Kehrer mit der Situation: „Wir haben die Problematik schon im Ausschuss besprochen und die Hundskehle bereits mit zusätzlichen Gefahrentafeln versehen.“ Die anderen Einmündungsstraßen zur Wienerstraße, bei denen man als Autofahrer den Radweg queren muss, wird man sich so rasch wie möglich anschauen. „Wir wissen von der Gefahr und werden uns etwas einfallen lassen“, verspricht Kehrer.