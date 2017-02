Klosterneuburg

Im Grundbuch stand „Baufläche“, als das Ehepaar Hermine und Wilhelm Schumacher das Grundstück Thomas-Brunner-Weg 5B im September 1983 kaufte. 2001 kam dann die Ernüchterung: Abbruchbescheid.

Das Schicksal des Ehepaars Schumacher könnten noch viele Klosterneuburger erleiden, die ein Grundstück mit ähnlicher Widmungs-Chronologie besitzen. 1983 kauften die Schumachers ein Haus im Grünland, weil sie sich, durch den Grundbuchauszug getäuscht, auf Bauland wähnten. Warum kam 18 Jahre später der Abbruchbescheid?

Baubewilligung ist entscheidend

Die NÖN sprach mit der Baubehörde über diesen Fall. Der Stellvertreter des Baudirektors Peter Neubauer klärt die Sache auf. „Was gekauft wurde, war Grünland“, weiß Neubauer. Was im Grundbuchauszug stünde, sei irrelevant. Der Flächenwidmung- und Bebauungsplan sei die Rechtsgrundlage. „Tatsache ist, dass es für das im Grünland gebaute Haus keine Baubewilligung gibt“, führt Neubauer weiter aus.

Von 1987 bis 1989 konnten Gebäude im Grünland die sogenannte GeB-Widmung erhalten. Bestehende Häuser im Grünland mit GeB-Widmung durften aber nicht verändert werden. 1996 kam es zu einer Novelle im Raumordnungsgesetz. Diese GeB-Änderung schützte die Hauser im Grünland nicht nur vor Abbruch, sondern erweiterte sogar die Möglichkeiten. Man durfte die Häuser erweitern und zubauen.

Neubauer: „Diesen Zuwachs im Grünland wollte man seitens der Politik nicht und hat im Gemeinderat beschlossen, alle GeBs zu bearbeiten und ihre Rechtmäßigkeit zu überprüfen. Dabei wurde bei einigen Objekten festgestellt, dass die Rechtsgrundlage einer aufrechten Baubewilligung nicht gegeben war.“

Damit wurde bei diesen Objekten in einem Auflageverfahren die GeB-Widmung gestrichen. Im Rahmen des Auflageverfahrens wurde die Widmungsänderung sechs Wochen lang auf der Amtstafel des Rathauses kundgemacht, die Eigentümer hatten in dieser Zeit das Recht auf Einsicht in Pläne und das Recht, eine Stellungnahme dazu abzugeben.

Davon wusste die Familie Schumacher nichts. Wie auch, denn sie wurde von der Veränderung ihrer Gebäudewidmung nicht persönlich in Kenntnis gesetzt. „Wie das zu dieser Zeit gehandhabt wurde, weiß ich nicht. Heute ist es bei uns Praxis, dass die Eigentümer schriftlich von solchen Veränderungen verständigt werden, obwohl wir es gesetzlich nicht müssten“, so Neubauer.

Regelmäßig Abbruchbescheide

Mit ihrem Problem stünden die Schumachers nicht alleine da. Viele in Klosterneuburg hätten nach Auskunft der Baubehörde bei ähnlich gelagerten Fällen schon einen Abbruchbescheid bekommen. „Das Kriterium ist immer, ob es eine Baubewilligung gibt – oder nicht“, klärt Neubauer auf.

Müssen jetzt alle, die im Grünland wohnen, Angst haben? Neubauer: „Mehr als 90 Prozent der Fälle basieren auf Anzeigen bei der Baubehörde. Wir haben einfach nicht die notwendigen Ressourcen, um flächendeckend in Klosterneuburg alle Schwarzbauten aufzudecken.“