Ein feiger Giftangriff eines Hundehassers bringt Klosterneuburger Hundebesitzer und Tierfreunde in Rage. In der Agnesstraße wurden zwei Giftköder ausgelegt. Das berichtet der Verein „Tierfreunde Österreich“. Bis jetzt ist nicht klar, ob ein Hund dabei zu Schaden gekommen ist.

Was jemanden veranlasst, auf so feige und hinterlistige Art und Weise Tiere zu Tode zu quälen, ist wohl kaum nachzuvollziehen. Tatsache ist, dass es immer wieder passiert. Aktuell letzten Sonntag – wie die Plattform www.giftwarnkarte.info und der Verein „Tierfreunde Österreich“ meldete. Demnach sollen am 11. März im Bereich Ende der Agnesstraße von aufmerksamen Passanten verdächtige Pakete gefunden worden sein. Sie wären mit Speck umwickelt gewesen und als Falle für Hunde als Köder gelegt worden.

Der Hass mancher Tiergegner kennt offenbar keine Grenzen. Regelmäßig erhalten die „Tierfreunde Österreich“ Giftködermeldungen aus ganz Österreich. „Ob als mit Rasierklingen gespickte Fleischstücke oder Leckerlis, die mit Rattengift und Schneckenkorn versetzt werden – die Methoden sind erschreckend kreativ, wenn es darum geht, Hundeleben auf grausame Weise auszulöschen. Zahlreiche Vierbeiner wurden in den letzten Jahren Opfer einer Vergiftung, nicht wenige von ihnen verendeten qualvoll“, berichtet der Verein.

Giftköder auch für Kinder lebensgefährlich

Was dabei oft vergessen werde: Die fiesen Giftköder können auch für Kinder allzu schnell zum Verhängnis werden, vor allem, wenn diese in stark frequentierten Parks oder auf Spielplätzen ausgelegt werden. Auch Eltern sollten sich daher stets über aktuelle Giftköder-Warnungen auf dem Laufenden halten.

Um den skrupellosen Machenschaften der Tierhasser den Kampf anzusagen, hat der Verein Giftköder-Alarm entwickelt. Dieser kostenlose, völlig unverbindliche Service hält Hundehalter via Smartphone über die aktuellsten Giftköderfunde auf dem Laufenden und informiert umgehend über jüngste Vorfälle und Gefahrenzonen – „ein Service, der Tierleben retten kann“, so Michaela Steger von den Tierfreunden.

Die Warnung ist ein kostenloser, unverbindlicher Giftköder-Alarm via WhatsApp. Damit können Hundehalter rechtzeitig über Gefahrenzonen informiert und mehr Tierleid verhindert werden.

Anmeldung unter: www.giftköder.at