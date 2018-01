Es stand schon lange am Wunschzettel der Stadtgemeinde. Bund, Land und die Erzdiözese als privater Träger machen das Anliegen nun zur Realität: Am Kasernenareal wird ein zweites Gymnasium eröffnet. Seitens des Landesschulrats NÖ wurde der Bedarf nach einem zweiten Gym-Standort beim Bund bereits eingemeldet.

1.300 Schüler besuchen das bestehende BG/BRG – ausgelegt ist das Gebäude nur für 900. Ein zweiter Standort soll die Schule in der Buchberggasse entlasten. Grünes Licht für das Pionier-Gymnasium kommt vom Land, wie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in der Babenbergerhalle stolz verkündete: „Wenn man zu einem Neujahrsempfang kommt, bringt man eine Kleinigkeit mit. Und wenn man in die Heimatstadt kommt, bringt man ein bisserl ein größeres Geschenk mit, und das ist die finanzielle Zusage für das neue Gymnasium.“

Am Grund des Stifts Klosterneuburg errichtet die Erzdiözese ein privates Gymnasium. Die Schulglocken werden erstmals im September 2019 läuten. | NOEN

Verwirklicht wird das Projekt im Pionierviertel, am Kasernengrund des Stifts Klosterneuburg. In den nächsten Jahren wird das Privatgymnasium der Erzdiözese errichtet. Die Schulglocken sollen aber schon früher läuten: nämlich im September 2019. Im übernächsten Schuljahr werden zwei Schulklassen in provisorischen Klassenräumen unterrichtet, ab voraussichtlich dem dritten Jahr – sprich 2022/23 – können die Premieren-Schüler in das fertige Schulhaus übersiedeln. Rund 20 Klassen – Unter- und Oberstufe – sind vorgesehen.

Schulstadträtin Maria-Theresia Eder freut sich über zweiten Standort

Ein zweites Gymnasium für Klosterneuburg ist ein Herzensanliegen von Schulstadträtin Maria-Theresia Eder. Sie freut sich über den neuen Standort: „Die Schwerpunkte werden Digitalisierung und MINT-Fächer, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik sein. Das ist eine gute Ergänzung zum jetzigen Gymnasium, das mit dem International Baccalaureate IB einen sprachlichen Schwerpunkt hat.“

Für die Ausbildung im Privat-Gym müssen Eltern in die Tasche greifen. Eder: „Die Schule hat höchst moderate Preise, monatlich rund 200 Euro.“

Mit dem Privatgymnasium am Kasernenareal werden die ersten Steine für den Schulcampus gelegt. Bei Bedarf werden auch eine Volksschule und ein Kindergarten neu errichtet.