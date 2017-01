Klosterneuburg

Vor Weihnachten berichtete die NÖN bereits über einen Einbruch ins Happyland. Damals wurden die Spinde in den Fußballkabinen geplündert. Dieses Mal machten Einbrecher aber richtig ernst. Es entstand enormer Sachschaden.

„Drei unbekannte Täter haben die Tat in der Nacht von Sonntag auf Montag verübt“, erklärt Klosterneuburgs Postenkommandant Georg Wallner und bezieht sich dabei auf

Videomaterial, das von den Einbrüchen zeugt. Über einen Seiteneingang gelangten die Täter ins Happyland. Im Inneren brachen sie dann insgesamt sieben Türen, ein Fenster, zwei Kaffeeautomaten sowie Handkassetten auf und erbeuteten neben Bargeld mehrere Laptops und Tablets. Außerdem brachen die Täter noch ein Fenster des Fußballclubs auf stahlen auch dort ein Tablet und konsumierten Getränke.

Keine Bedenken beim Geschäftsführer

„Der genaue Schaden steht noch nicht fest, es dürfte aber jenseits der 50.000 Euro liegen“, ist Happyland-Geschäftsführer Stefan Konvicka immer noch fassungslos. Er selbst habe dennoch keine Sicherheitsbedenken. „Der Betrieb geht ganz normal weiter. Nur ich muss mir ein wenig Gedanken machen, wenn ich nach Mitternacht noch an meinem Arbeitsplatz bin. Ich habe aber keine Angst“, erklärt Konvicka. Den Schaden dürften die Versicherungen übernehmen. Konvicka will aber die Alarmanlage des Happyland wieder in Betrieb nehmen. „Durch die Umbauarbeiten war diese nicht vollständig aktiv, das werden wir jetzt wieder ändern“, erklärt Konvicka.

Die unbekannten Täter wurden jedenfalls bei ihrem Einbruch gefilmt. Die Auswertung des Filmmaterials ergab, dass sich die Täter etwa drei Stunden im Happyland aufhielten. Obendrein konnte die Polizei gleich zwölf DNA-Spuren sowie einen Schuhsohlenabdruck sichern.