Wolfgang Ziegler wird mit 1. Jänner neuer Geschäftsführer der Happyland Sportstätten Klosterneuburg GmbH. Für die Leitung des Happylands bringt Ziegler das notwendige Know-how sowie langjährige Berufserfahrung im Sport- und Lifestyle-Bereich mit. Der studierte Sozial- und Wirtschaftswissenschafter ist mit seiner Firma „SportZ - Ziegler“ vor allem im Beachvolleyball- und Eventbereich tätig und legt dort seine operativen Funktionen per Jahresende zurück.

Das ist der neue Geschäftsführer der Sportstätten GmbH: Wolfgang Ziegler. | NOEN, privat

Wolfgang Ziegler veranstaltete zahlreiche Events, darunter die Bädertour in Österreich, den Beachvolley Bädersommer in Wien und Vorarlberg sowie das Junior Beach Masters und den Basketball All-Star Day 2010-2012 in der Wiener Stadthalle. Mit Beachvolley Wien hat er eine funktionierende Plattform mit eigenen Locations, Trainingsangeboten und zahlreichen Turnieren aufgebaut.

In seiner aktiven Karriere als Beachvolleyball-Spieler hat er neben zehn Turniersiegen auf der Austrian Beach Tour auch einige internationale Einsätze absolviert. In Klosterneuburg war er Initiator der Beachvolleyball-Plätze im Strandbad und Mitbegründer sowie Obmann des Volleyball Clubs Klosterneuburg. Viele Jahre hat er selbst die Trainings beim Nachwuchs sowie bei den Damen und Herren geleitet.

Auswahlverfahren mit 27 Kandidaten

Dem künftigen Geschäftsführer ist daher das Happyland als Klosterneuburger Leitbetrieb seit mehr als 30 Jahren in unzähligen Stunden als Sportler ebenso bekannt wie die öffentlichen und kommunalen Strukturen in Klosterneuburg.

Ziegler wurde vom Happyland-Beirat, der sich aus Vertretern der politischen Fraktionen zusammensetzt, in einem Auswahlverfahren, das Mitte August startete, als geeignetster Bewerber bestimmt. 27 Personen bewarben sich für diesen Job. Alle wurden interviewt und dem Happyland-Beirat in einer Kurzfassung vorgestellt. Von den 27 Kandidaten kamen fünf in die Endauswahl, wobei sich zwei der Endauswahl nicht stellten. „Aus den drei verbliebenen Bewerbern entschieden sich sieben anwesende Stadträte des Happyland-Beirats mehrheitlich für Wolfgang Ziegler“, informiert der interimistische Geschäftsführer Michael Stowasser.

Paarlauf bis Ende Jänner

Der neue Geschäftsführer freut sich auf seine neue Herausforderung, muss sich aber erst in die Materie einarbeiten. „Inhaltlich kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen. Das wird noch eine Weile dauern. Ich muss mir noch ein Bild machen“, so Ziegler.

Helfen wird ihm dabei der interimistische Geschäftsführer Michael Stowasser, der bis Ende Jänner Ziegler zur Seite stehen wird. Auch der abgedankte Geschäftsführer Stefan Konvicka ist noch für das Happyland tätig. Er hat die Aufgabe, die Mängelliste des Rechnungshof-Rohberichtes stundenweise aufzuarbeiten. „Das will ich gewissenhaft machen, denn es ist meine Intention, dass das Unternehmen ordentlich übergeben wird“, so der scheidende Konvicka. Er verlässt die Sportstätten GmbH. „Ich verlasse das Happyland mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, so Konvicka.