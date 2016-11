Klosterneuburg

„Wie kann es sein, dass nach einer 15 Millionen-Sanierung des Happylands die Nirosta-Geländer rosten“, fragten zwei Leser bei der NÖN an. Und ein Lokalaugenschein beweist es: Die Geländer sind rostig.

„Nein, das sind Ablagerungen am Nirosta. Das Material des Geländers ist in Ordnung“, erklärt Happyland-Geschäftsführer Stefan Konvicka. Man sei noch immer auf der Suche nach der Ursache der Verfärbung.

„Mit dem Aufwand von 15 Millionen Euro ist das Planungsziel nicht erreicht worden.“

Peter Hofbauer, Gemeinderat (Liste Peter Hofbauer)

In einem der NÖN zugespielten Wortprotokoll einer nicht öffentlichen Sportstättenbeiratssitzung wurde schon im September 2015 auf die Verfärbung der Geländer hingewiesen. Damals wähnte man einen zu hohen Chloridgehalt im Wasser als möglichen Grund dafür. Geschäftsführer Konvicka sagte dazu, dass die Dosierung des Chlorgehaltes in Ordnung sei. Auf die Frage nach der Gesundheitsgefährdung für Badegäste durch das Badewasser betreffend, wurde von Konvicka Entwarnung gegeben: „Das geht

automatisch mit einer Chlordosieranlage unter Wasser und wird vom Bademeister dreimal täglich überprüft, obwohl man es nur einmal machen müsste.“

Das Wasser ist nicht schuld

Heute, mehr als ein Jahr später, fragte die NÖN neuerlich an, wie es denn um die Geländer stehe. „Das Material des Geländers ist von einem unabhängigen Labor zwei Mal geprüft und für in Ordnung befunden worden.“ Auch aus dem Wasser wurden mehrmals Proben genommen. Die Analyse zeigte auch hier keine gravierenden Fehler. Konvicka: „Wenn der Chloridwert des Wassers zu hoch wird, muss man einfach Frischwasser nachfüllen, bis es wieder passt.“ Das werde gemacht, und trotzdem ändert dies nichts an der Verfärbung.

Luft wird gerade geprüft

Derzeit wird die Luft untersucht, als weitere mögliche Ursache des Schadens an dem Geländer. „Zwei Experten haben die Luft gemessen. Vor allem, ob genug Frischluft vorhanden ist. Die Luftanalyse erwarten wir in den nächsten zwei bis drei Wochen“, erklärt Konvicka. Das Rätsel stelle sich nicht nur den Verantwortlichen des Happylands, sondern auch den Experten aus Seibersdorf. Warum die Untersuchungen nach einem Jahr noch nicht abgeschlossen sind? „All das dauert einfach sehr lange.“ Und Konvicka verweist auch auf die Tatsache, dass genau dieses Problem Thema in anderen Bädern gewesen sei, nicht nur im Happyland, sondern auch in Tulln.

Erklärungen reichen den Kritikern nicht

Für den größten Kritiker des Sanierungsprojekts, Gemeinderat Peter Hofbauer, sind diese Erklärungen nicht genug: „Würden Herr Konvicka und der Herr Bürgermeister genauso reagieren, wenn es um das eigene Bad ginge?“ Die Firma sei verantwortlich, und ob das Rost oder etwas anderes ist, sei egal. Es ginge um Gewährleistung.

Auch dieses Beispiel beweise, dass „mit dem Aufwand von 15 Millionen Euro das Planungsziel nicht erreicht worden ist“, so Hofbauer.