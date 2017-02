Schneefälle, Sturm und Temperaturen im zweistelligen Minusbereich sorgten dafür, dass die Pannen- und Abschleppfahrer des ÖAMTC im Jänner alle Hände voll zu tun hatten. „Die extreme Witterung führte dazu, dass sich unsere Einsatzzahlen niederösterreichweit im Vergleich zum Jänner 2016 um 16 Prozent erhöht haben“, erklärt Jürgen Schuller, ÖAMTC-Stützpunktleiter der Dienststelle Klosterneuburg.

Rund 16.200 Einsätze im Jänner bedeuten, dass die Gelben Engel im Schnitt fast 520 Mal pro Tag ausrücken mussten. Der absolut einsatzstärkste Tag war der 11. Jänner 2017 mit insgesamt 1.510 Einsätzen. „Hinzu kommen knapp 2.600 Einsatzfahrten des Abschleppdienstes, der dann ausrückte, wenn aufgrund einer schwerwiegenden Panne ein Transport in die nächste Werkstätte notwendig war oder das Fahrzeug wegen eines Unfalls abgeschleppt werden musste.

Einsatzplus auch in Klosterneuburg

„Auch in Klosterneuburg war dieses Einsatzplus zu verzeichnen“, so Schuller. Da gab es im Vergleich mit dem Jänner 2016 sogar ein Plus von 20 Prozent.

Pannengrund Nummer eins waren die Batterien. Danach folgen Probleme mit dem Motor, Schwierigkeiten mit dem Starter oder der Lichtmaschine.

Um allen Autofahrern ihre Mobilität möglichst rasch wiederzugeben, verstärkte der ÖAMTC bereits zu Winterbeginn die Mannschaften. Wenn es die Situation erfordert, wird noch weiter aufgestockt, sodass es trotz extremer Witterung nur selten zu längeren Wartezeiten kommt. Schuller: „In den nächsten Tagen werden zwar Plusgrade erwartet, die Pannenfahrer bleiben aber weiterhin in Bereitschaftsdienst.“