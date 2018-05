Vor allem unter Hundehaltern ist die sogenannte „Pionierinsel“ in Klosterneuburg ein beliebtes Ausflugsziel. Einer Hundebesitzerin wurde vor mehr als einem Jahr ihr Spaziergang mit ihrem Hund zum Verhängnis. Ein fremder Hund stürmte auf sie zu und traf sie am Knie. Seitdem geht sie auf Krücken. Die Versicherung zahlt nichts. „Das muss ich einfach erzählen, denn dass es so etwas gibt, weiß kein Hundehalter“, erzählt Sigrid Rauter, noch immer gezeichnet von dem Vorfall, der sich im Februar 2017 abspielte.

Am Samstag, 25. Februar 2017 rückte Sabine Rauter um etwa 11 Uhr aus, um ihren Hund auf der Pionierinsel austoben zu lassen. „Ich hatte keine Ahnung davon, dass dort Leinen oder Maulkorbpflicht herrscht, weil alle Hunde hier frei laufen. Es gibt dort keinen Hund, der an der Leine geht“, erzählt Rauter. Schon am Hinweg traf sie einen anderen Hundebesitzer und sie gingen dann den Rest des Weges nebeneinander. „Die Hunde haben nett miteinander gespielt und ich habe immer nach den Hunden geschaut“, erzählt Rauter weiter.

„Finn raste in vollem Tempo in mein Knie. Ich wurde umgerissen und hatte sofort fürchterliche Schmerzen.“ Sabin Rauter

Um Rückweg – beide Hundebesitzer befanden sich am Treppelweg – wurde der Border Collie des Wegbegleiters von Sabine Rauter zur tragischen Hauptfigur einer langen Krankengeschichte.

„Finn, so heißt der Hund meiner Begleitung, raste in vollem Tempo in mein Knie. Ich wurde umgerissen und hatte sofort fürchterliche Schmerzen“, so die geschockte Frau. Sie konnte nicht mehr aufstehen und ist am Boden sitzen geblieben. Ein anderer Passant wurde auf die am Boden sitzende Frau aufmerksam, fuhr mit dem Auto auf den Treppelweg und brachte Sigrid Rauter ins Lorenz Böhler-Krankenhaus. Dort wurde erstversorgt. Bei der Kontrolle wurde eine Magnetresonanztomographie gemacht, die folgendes Ergebnis brachte: Knochenmarksödem, Miniskusquetschung, Kreuzbandriss und durch den den Sturz fehlt ein Teil des Knochens.

Seit dem muss Sigrid Rauter auf Krücken gehen, die Schmerzen und die Schwellung ließen aber nicht nach. Im Jänner 2018 kam dann die Hiobsbotschaft: Sigrid Rauter braucht ein neues Knie. „Da ich nur pflichtversichert bin, muss ich ein Jahr lang darauf warten. Mir wurde gesagt, erst im Jänner 2019 kann ich damit rechnen“, erzählt Rauter weiter.

Versicherung weigert sich zu zahlen

Aufgrund dieser langen Wartezeit und dem damit verbundenen Dienstentgang bemühte sich Sigrid Rauter, um eine Entschädigung. Jeder Hund ist haftpflichtversichert und so bat sie Nikolaus Hader, den Hundeführer von „Finn“, eine Versicherungsmeldung zu machen. Die Versicherung lehnte jede Zahlung ab. „Ich habe leider in meiner ersten Aussage fälschlicher Weise angegeben, dass mir zwei Hunde in das Knie gelaufen sind.

Die Versicherung begründeter die Ablehnung damit, dass man nicht wisse, welcher Hund das war. Es hätte ja auch mein eigener Hund gewesen sein können“, so Sigrid Rauter, die sich wieder mit dem Hundehalter von „Finn“ in Verbindung setzte. Dieser bestätigte in einem Schreiben der Versicherung, dass es sein Hund gewesen sei, der die Verletzungen verursachte. „Es war jedoch auf jeden Fall Finn, also mein Hund, der den Unfall verursacht hat. Vielleicht können Sie doch noch bewirken, dass Frau Rauter eine Entschädigung für ihren Verdienstausfall bekommen kann“, stand in dem Schreiben an die Versicherung vom 20. September 2017.

Neues Knie ist unbedingt notwendig

Die Versicherung sagte zu, den Fall noch einmal zu prüfen, rollte eine alte Verletzung an Rauters Knie neu auf und setzte einen Gutachter ein, der bestätigte, dass ein neues Knie unbedingt notwendig ist. Es fehle eineinhalb Zentimeter vom Knochen.

Aber auch das Gutachten half nichts. „Er hat bestätigt, dass die Verletzungen schwerwiegend sind, dass ich ein neues Knie brauche“, so Sigrid Rauter. Die Versicherung lehnte aber neuerlich ab. Die Begründung diesmal: „Aufgrund der zuletzt erhaltenen Information ..... von unserem Versicherungsnehmer spielten beide Hunde miteinander, dies geschah im Einverständnis beider Hundebesitzer, deshalb waren die Hunde auch zu diesem Zeitpunkt nicht angeleint, da sie sonst nicht miteinander spielen können. Wenn die Geschädigte nicht einverstanden gewesen wäre, hätte sie ihren Hund sicher angeleint“, so Christine Petrovic, Schadensreferentin der Wiener Städtischen.

Sigrid Rauter ist verzweifelt: „Jetzt müsste ich klagen, aber mein Anwalt sagt, dass das eine schwierige und daher langwierige Geschichte wird. Ich verstehe das Ganze nicht. Wenn man einen Hund hat, muss man für eine Haftpflichtversicherung, die Teil der Haushaltsversicherung ist, bezahlen. Warum das nicht gelten sollte, nur wenn zwei Hunde miteinander spielen, ist mir nicht klar.“

Sigrid Rauter will sich weitere Meinung anhören und die Sache sicher nicht auf sich beruhen lassen.