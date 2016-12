Vor wenigen Tagen wurde die traurige Nachricht über das Ableben von Kurt Ammann bekannt, der als unverwechselbare Persönlichkeit das Kunstleben Klosterneuburgs wesentlich mitgeprägt hat.

Am 26. September 1931 in Eggenburg geboren, besuchte er von 1950 bis 1958 die Meisterschule für Grafik und Malerei an der Akademie der bildenden Künste in Wien. 1955 legte er die Lehramtsprüfung ab und machte seinen Magister artium. Im darauffolgenden Jahr begann Ammann seine 35-jährige Unterrichtstätigkeit am Gymnasium in Klosterneuburg (bis 1991). 1958 erwarb er das Diplom für Grafik und Malerei.

Viele Jahre Engagement für den Künstlerbund

1960/61 wurde Ammann Mitglied beim Künstlerbund in Klosterneuburg, ebenso seine ebenfalls künstlerisch tätige Frau Hilde. Nachdem er sich unter Otto Riedel lange als Vizepräsident für den Verein engagiert hatte, übernahm er von 1991 bis 1998 dessen Leitung. Obwohl er sich in seinen späteren Lebensjahren mehr auf das Improvisieren am Klavier sowie auf seine Gedichte (seit 1957) verlegte, war er bis zuletzt Ehrenmitglied des Vereins.

Unvergesslich bleibt manche Vernissage, bei der er zur Okarina griff und dem kleinen Flöteninstrument ätherische Klänge entlockte. Unter seiner Leitung arbeitete der Künstlerbund regelmäßig mit dem Gymnasium zusammen, auch begabte Schülerinnen und Schüler sollten dank Ammann – er war auch Mitglied der Gesellschaft bildender Künstler, Künstlerhaus Wien – dem Verein beitreten.

Ammann selbst beschränkte seine Ausstellungstätigkeit nicht nur auf Klosterneuburg, Wien und Österreich, sondern stellte auch viel und oft im Ausland aus, das er im Rahmen von Studienreisen – zum Beispiel nach Ägypten, Algerien, Griechenland, Jordanien oder Tunesien – gerne erkundete. Neben einer Einzelausstellung in Rom (1970) konnte er auf Ausstellungsbeteiligungen in Agram, Algier, Ankara, Berlin, Burgos, Florenz, Istanbul, New Dehli, Salamanca, San José/Kalifornien, Tokio – um nur einige zu nennen – zurückblicken.

Themenvielfalt und technisches Können

An Auszeichnungen erhielt der vielseitige Künstler, dessen Arbeiten in zahlreichen öffentlichen Sammlungen vertreten sind (zum Beispiel Graphische Sammlung Albertina, Akademie der bildenden Künste, Stiftsmuseum und Stadtmuseum Klosterneuburg, NÖ Landesmuseum oder Österreichisches Kulturinstitut in Rom), unter anderem den Fügerpreis der Akademie (1953), den Kulturpreis der Stadt Klosterneuburg (1974), den Ausstellungspreis der Stadt Wien (1976) und den Goldenen Lorbeer des Künstlerhauses, wo er seit 1994 Ehrenmitglied war.

Seine letzte große Ausstellung hatte Kurt Ammann im Herbst 2009 im Stadtmuseum Klosterneuburg. In einer umfassenden Retrospektive war damals noch einmal sein großes technisches Können, das von Aquarellen über Federzeichnungen und Radierungen bis hin zu Collagen und Holzschnitten reichte, ersichtlich. Ebenso vielseitig war seine Themenvielfalt: von atmosphärischen Landschaften über figurale oder strukturelle Motive bis zu mythologischen Inhalten. Im Vorwort des anlässlich dieser Werkschau erschienenen Katalogs beschreibt Ammann auf sehr persönliche Weise seinen künstlerischen Werdegang.