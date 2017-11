Eine Familie aus Oberösterreich, die Bekannte in Klosterneuburg zu den Fenstertagen besuchte, beschloss dieser Tage, einen Ausflug zum Kürbisbauern in Hintersdorf-Haselbach zu machen. Der „Künstler aus Gugging – Weg“ führt von Kierling an das Ziel, das die Familie aber nicht erreichte. Denn nur zehn Meter abseits des Weges befindet sich eine „Schießstätte der Wiener Büchsenmacher“, und dort wurde an diesem Tag scharf geschossen. Geschockt kehrte die Familie um und trat den Heimweg an.

„Mir kam die Familie aus Oberösterreich, die umgekehrt hatte, entgegen und erkundigte sich, was denn da los sei“, berichtet der Maria Gugginger Robert Weinberger, „das kleine Mädchen der Familie war sichtlicht traumatisiert.“ Weinberger kennt diesen Weg und weiß, dass sich der Schießstand dort befindet: „Mich selbst hat das plötzliche Schießen schon einige Male überrascht“, erzählt er der NÖN.

„Jeder in Kierling und Maria Gugging kennt uns, denn wir versuchen wirklich, einen guten Draht zur Bevölkerung zu haben. Und den haben wir auch.“ Martin Kruschitz, Obmann der Büchsenmacher

Er hat sich selbst oft gewundert, wie es möglich ist, dass es im Naturpark Eichenhain, mitten im Biosphärenpark, im Naherholungsgebiet der Klosterneuburger, zehn Meter vom Weg entfernt einen Ort gibt, wo scharf geschossen wird. „Die Schützen tragen ja Gehörschutz, die Wanderer schrecken aber zusammen“, so Weinberger. Er spricht von hunderten Schüssen, die tagsüber abgefeuert werden. Es sei nirgends ersichtlich, wann geschossen wird.

Darf so ein Schießplatz genehmigt werden?

Für Robert Weinberger steht fest: „Welche Seilschaften, Ausnutzungen von Positionen oder Sonstiges die Schießstätte damals möglich gemacht haben, diese Stätte darf heute in diesem Umfeld nicht mehr genehmigt werden. Es ist Zeit, sich gegen solche nicht nachvollziehbaren willkürlichen Entscheidungen, die große Teile der Bevölkerung negativ beeinflussen und nur einigen wenigen dienen, zu wehren.“

Nach den Recherchen der NÖN gibt es einen aufrechten Baubescheid für den Schießplatz.

Der Platz liegt im Grünland und ist im Flächenwidmungsplan als Schießplatz gekennzeichnet. Da der Schießplatz nicht gewerblich genutzt wird, ist auch keine Betriebsanlagengenehmigung erforderlich.

Obmann der Büchsenmacher Martin Kruschitz: „1922 wurde der Schießplatz gebaut und kommissioniert. Am Anfang der Straße befindet sich ein Schranken. Dort war schon eine Hinweistafel angebracht, die ist aber von Vandalen entfernt worden.“ 200 Meter vor dem Schießplatz sei aber eine Hinweistafel, die restlos aufklärt.

Keine Gefahr für Wanderer

Für Obmann Kruschitz ist das Wandern auf der Forststraße aber völlig gefahrlos. „Da ist ja alles genormt. Wir schießen in einen Graben. Querschläger sind ausgeschlossen, denn es wurden um viel Geld sogenannte ‚Kugelfänger‘ installiert“, klärt der Obmann auf. Wenn die Spaziergänger also – wie auf den Tafeln gefordert – auf dem Weg bleiben, kann nichts passieren. „Wir nehmen wirklich Rücksicht auf die anderen Waldbenützer, am Lärm können wir leider nichts ändern“, versichert der Obmann. Und abschließend: „Jeder in Kierling und Maria Gugging kennt uns, denn wir versuchen, wirklich einen guten Draht zur Bevölkerung zu haben. Und den haben wir auch.“

Mehr Stimmen und Infos zum Pro und Contra Schießplatz lest ihr in der aktuellen Printausgabe der NÖN Klosterneuburg.