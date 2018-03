Wer sich nach den ersten wärmenden Sonnenstrahlen des Frühlings sehnt, muss noch ein wenig Geduld haben. Eine Kältewelle erreichte am Montag auch Klosterneuburg. Minus 14 Grad zeigte das Thermometer am Montag in Klosterneuburg an. Aber es soll noch schlimmer werden.

Handschuhe, Haube und ein dicker Mantel – das wird in den nächsten Tagen unerlässlich sein. Ein sibirisches Tief lässt Klosterneuburg erzittern, und es wird die gesamte letzte Februarwoche so bleiben, prognostiziert die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Der kälteste Tag soll der Mittwoch werden mit Frühtemperaturen von minus 20 bis minus elf Grad.

„Gefährlich ist die Kälte für Patienten mit Herz-, Gefäß- und Atemwegserkrankungen. Immer darauf hören, wie es Herz und Lunge geht.“ Peter Kaufmann, Praktischer Arzt, Kritzendorf

„Das kommt in Österreich Ende Februar statistisch gesehen nur etwa alle sieben bis zehn Jahre vor. Die aktuelle Kältewelle sieht derzeit ganz nach so einem relativ seltenen Ereignis aus“, wissen die Klimatologen des ZAMG.

Dass derartige Minusgrade eine besondere Belastung für den menschlichen Organismus sind, bestätigt auch der Kritzendorfer Allgemeinmediziner Peter Kaufmann. „Gefährlich ist die Kälte für Patienten mit Herz-, Gefäß- und Atemwegserkrankungen. Immer darauf hören, wie es Herz und Lunge geht“, so der erfahrene Arzt. Vorspringende Körperteile, wie Nase, Wangen, Finger und Zehen, sollen bei der klirrenden Kälte besonders geschützt werden. Kaufmann empfiehlt Kälteschutzsalben für die Haut, besonders für Kleinkinder, wenn man sie nicht am Körper trägt.

Ernährung auch wichtig bei einer Kältewelle"

Die richtige Ernährung ist auch ein Mittel, gut über die Kälteperiode zu kommen. Kaufmann: „Vitaminreiche Kost, Kohl, Rüben, Nüsse, Rosinen und wärmende Gewürze wie Ingwer und Curry sind da zu empfehlen. Am besten sind Suppentöpfe geeignet.“

Für die Ärmsten der Stadt brechen mit solchen Wetterkapriolen harte Zeiten an. Auf der Straße wohnen ist bei zweistelligen Minusgraden nicht mehr möglich. „Meines Wissens hat Klosterneuburg keine Obdachlosen zu betreuen“, meint Sozialstadtrat Stefan Mann (SPÖ). So etwas wie die „Gruft“ in Wien gibt es daher in Klosterneuburg nicht. Mit Unterstützung der örtlichen Lions und der Caritas hat die Stadtgemeinde aber sogenannte Notwohnungen zur Verfügung. Viel akuter ist die Hilfe beim Heizen. Klosterneuburg hat da den Energiekostenzuschuss eingeführt.

„Dass alte Menschen in großen Häusern sitzen und nicht mehr wissen, wie sie die Heizkosten bezahlen sollen, ist in Klosterneuburg nicht selten“, weiß Sozialstadtrat Mann, „gerade in solchen Zeiten ist das sehr wichtig.“ 100 Euro werden direkt an den Energie-Lieferanten von der Stadtgemeinde überwiesen. Dazu muss man aber einen Antrag beim Sozialamt stellen. Immerhin nehmen rund 130 Personen jährlich diese Hilfe in Anspruch.

Hundepfoten vor Streusalz schützen

„Tiere halten mehr aus als wir Menschen“, weiß die Klosterneuburger Tierärztin Eva Urban. Trotzdem sollte man Vorkehrungen treffen, wenn eine Kältewelle bevorsteht. Hunde mit kurzem Fell wären da schon für ein wärmespendendes Mäntelchen dankbar. Echte Probleme gäbe es aber immer mit dem Streusalz. „Vor dem Spazierengehen gibt es Cremen, die man auf die Hundepfoten aufbringen kann, und nachher die Pfoten waschen“, rät Urban. Vor Verkühlungen sind Hunde auch nicht gefeit. „Hier gibt es eine Reihe von Vitaminpräparaten, die das Immunsystem stärken“, so Tierärztin Urban.

Wer die Kältewelle ohne gesundheitlichen Folgen übersteht und eine warme Wohnung zur Verfügung hat, könnte trotzdem frühmorgens mit einem ärgerlichen Problem konfrontiert sein: das streikende Auto. Autobatterien sind da bei der Eiseskälte ganz besonders gefordert. Wenn das Auto aber anspringt, kann sofortiges Wegfahren teuer kommen. „Wer sein Fahrzeug in Betrieb nehmen möchte, sollte vor dem Wegfahren ausreichend Zeit einkalkulieren, um das Auto schnee- und eisfrei zu machen“, rät Jürgen Schuller, ÖAMTC-Stützpunktleiter der Dienststelle Klosterneuburg. Wer aus Zeitgründen lediglich ein Sichtfenster an der