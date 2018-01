Klosterneuburg ist offenbar ein guter Boden für Kabarettisten. So boomen derzeit etwa die Programme von Klaus Eckel, der mit „Zuerst die gute Nachricht“ durch die Lande zieht und damit demnächst unter anderem am 31. Jänner in der Stadtgalerie Mödling, am 1. und 2. Februar im Stadtsaal in Wien und am 4. Februar im Orpheum gastiert. Zuletzt war Eckel auch im ORF präsent und erheiterte mit Fragen wie „Was wäre, wenn negative Gedanken dick machen würden oder die Idioten aller Länder ein eigenes Land gründen müssten?“

Eckel war ursprünglich beruflich als Logistiker tätig. Da er seine Büroarbeit als nicht befriedigend empfand, begann er 2001, kabarettistische Texte zu verfassen und das Ergebnis vor einem aus Freunden bestehenden Publikum zu spielen. Im selben Jahr trat er mit dem „Demo-Programm“ Umschulung zum Kabarettisten beim Grazer Kleinkunstvogel auf und errang den zweiten Platz, kurze Zeit später ging er als Sieger bei zwei weiteren Kleinkunstwettbewerben hervor, weitere Auszeichnungen wie das Scharfrichterbeil, der Leipziger Löwenzahn, der Salzburger Stier und der Förderpreis der Stadt Mainz zum Deutschen Kleinkunstpreis folgten.

www.klauseckel.at