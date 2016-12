Weihnachtszeit ist eine besinnliche Zeit – weit gefehlt, gerade in den letzten Wochen schienen die Einbrecher in Klosterneuburg so richtig Saison zu haben. Einen Doppeleinbruch verübten bislang unbekannte Täter im Bereich rund um das Sachsenviertel.

Am Mittwoch drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Leopoldstraße ein. Sie hebelten dazu das Isolierglas eines Kunststoff-Fensters im Bereich des Riegels auf. Dadurch brach die Verglasung, und mit einem Schraubenzieher konnten sie dann den Riegel des Fensters öffnen. Die Einbrecher durchsuchten das gesamte Haus und erbeuteten im Badezimmer mehrere Schmuckstücke. Anschließend verließen sie den Tatort wieder über das zuvor aufgebrochene Fenster.

Beutezug durch die Stadt

Doch damit hatten die unbekannten Täter noch nicht genug, denn von dort aus setzten sie ihren Beutezug fort. In der Josef-Schöffel-Gasse stiegen sie ebenfalls über ein Fenster in ein Einfamilienhaus ein. Sie hebelten das Isolierglas aus, danach durchsuchten sie das gesamte Haus nach Wertgegenständen. Im Obergeschoß wurden sie dann fündig. Sie rissen einen schweren Tresor aus seinem Kasten und schleiften diesen über die Steintreppen ins Erdgeschoß. Mit Werkzeug, das sie im Keller des Hauses vorfanden, versuchten sie den Tresor zu öffnen, allerdings vergeblich. So nahmen sie „nur“ den Schmuck mit, der lose im Haus herumlag. Durch das Schleifen des Tresors über das Stiegenhaus entstand aber beträchtlicher Schaden. Erste Schätzungen gehen von etwa 120.000 Euro Sachschaden aus.

Die Art und Weise, wie sich die Einbrecher Zugang zu den Häusern verschafft haben, lässt auf die gleichen Täter schließen. Die Polizei fand ausreichend DNA-Spuren und Schuhabdrücke vor.

Bereits in der Vorwoche wurde in ein Wohnhaus in der Alleestraße eingebrochen. Die Diebe gelangten über ein Kellerfenster in den Wohnbereich. Sie durchsuchten sämtliche Kästen. Als sie dann aber das Erdgeschoß betraten, wurde die Alarmanlage ausgelöst. Die Einbrecher ergriffen unvollendeter Dinge die Flucht über die Terrassentür. Eine Fahndung blieb bislang erfolglos.