Nach zahlreichen Spekulationen und Unklarheiten bezüglich des Klosterneuburger Tierschutzvereins und Tierheims in Königstetten und deren Obfrau Beatrice Aigner steht zumindest so viel fest: Das Tierheim wird nicht mehr eröffnen. Das Haus, in dem sich unter anderem das Tierheim befand, steht zum Verkauf.

Beatrice Aigner befindet sich nach wie vor in Kranken- beziehungsweise Genesungsphase. | NOEN, NÖN

Beatrice Aigner ist auch persönlich davon betroffen. Ihre Wohnung befindet sich im Haus, und sie vermutet, dass auch ihr Mietvertrag nicht verlängert wird. „Derzeit bin ich am Suchen. Wo es hingeht, weiß ich noch nicht“, so Beatrice Aigner. Betreffend des Tierheims und dessen Wiedereröffnung, eventuell andernorts, machte Beatrice Aigner gegenüber der NÖN keine Angaben.

„Was die Zukunft bringt, kann ich noch nicht sagen"

Über ihre persönlichen Pläne verriet sie nur soviel: „Was die Zukunft bringt, kann ich noch nicht sagen. Vorrangig für mich und mein Kind ist, dass ich wieder halbwegs auf die Füße komme, und manches Mal schadet etwas Abstand nicht“, so Aigner.

Doch für alle Tierbesitzer und Tierschützer lässt sich beruhigend sagen, dass nun der neue Verein „Tierhilfe Klosterneuburg“ ab sofort in allen Tierangelegenheiten helfen kann und mit Rat und Tat unterstützt.