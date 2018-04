Als die vorgeschriebenen Ratenzahlungen aus einem Privatkonkurs ins Stocken gerieten und er den Zahlungsplan nicht mehr erfüllen konnte, drohte dem Klosterneuburger Christian W., dass die Gesamtschulden von 650.000 Euro wieder aufleben.

Als ihm dann noch der Jobverlust bei Pfändungen drohte, sah der 55-Jährige in einem Bankraub die Lösung seiner Geldmisere: Maskiert mit Sonnenbrille und Wollhaube betrat er am 4. Februar dieses Jahres die Raiffeisenbank in Kierling. Mit einem gezückten Messer zwang er die beiden Bankangestellten, die Kassenlade zu öffnen, und stopfte sich dann 21.000 Euro in seine Jackentaschen. Der Bankräuber konnte sich aber nur kurz an der Beute erfreuen: Nur 15 Minuten nach dem Überfall wurde W. in seinem Fluchtwagen, im Stau steckend, verhaftet.

Angeklagter geständig, Urteil rechtskräftig

Der 55-Jährige zeigt sich vor Gericht reumütig geständig, und er entschuldigt sich per Handschlag bei den beiden Bankangestellten. Der bislang unbescholtene Familienvater wird von Richter Dietmar Nußbaumer wegen schweren Raubes zu einer dreieinhalbjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Nach Rücksprache mit seinem Verteidiger Herbert Nigl nimmt der Angeklagte das Urteil an.