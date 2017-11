Besonders die Art, wie die etwa 500 Mitarbeiter des Umweltbundesamtes (UBA) mit der Tatsache der Übersiedlung nach Klosterneuburg konfrontiert wurden, wird unter der Belegschaft harsch kritisiert. Die vorsitzende Betriebsrätin des UBA Monika Brom: „Die Ignoranz von Werten, die eine umweltorientierte Organisation wie das UBA ausmachen, trifft die Mitarbeiter besonders. Das UBA hat den Anspruch, dass faktenbasierende Analysen als Basis für Entscheidungen herangezogen werden und dass die Beteiligung der Betroffenen der zielführende Weg zu nachhaltigen Lösungen ist.“ Beides sei missachtet worden, um eine politische Realität zu schaffen.

Ist Klosterneuburg ein „ländlicher Raum“?

Dies wird am Beispiel der Förderinitiative „Leader“ für ländliche Regionen der Europäischen Union deutlich. Ländliche Regionen werden vom UBA in zahlreichen Bereichen, wie der nachhaltigen Mobilität, im Bereich Bodenschutz und Flächenmanagement und im Naturschutz, beraten. Auf einer Karte des Landwirtschaftsministeriums ist deutlich zu sehen, dass die Stadt Wien und ihr Umland – damit auch die Gemeinde Klosterneuburg – nicht zum ländlichen Raum zu zählen ist.

„Die Übersiedlung des UBA mit der Stärkung des ländlichen Raums zu begründen konterkariert also auch die Arbeit unserer Experten. Noch dazu, wo wir erst vor wenigen Jahren auf Geheiß des damaligen Ministers Berlakovich unseren Standort in Klagenfurt mit 15 erfahrenen Mitarbeitern schließen mussten“, so Brom weiter.

Dass die meisten Mitarbeiter durch Anordnung des Ministers zum Pendeln gezwungen werden, wird auch kritisch gesehen, genauso wie das Thema Bodenverbrauch. Brom: „Selbst gegen die Versiegelung des Bodens zu argumentieren und dann möglicherweise gezwungen zu werden, ein Gebäude auf der ,grünen Wiese‘ zu errichten, widerspricht dem Selbstbild der Experten.“

Leidet Qualität der Arbeit wegen Umsiedlung?

Darüber hinaus befürchten die Mitarbeiter erschwerte Bedingungen, um die Qualität ihrer Arbeit halten zu können. Die Digitalisierung ermöglicht zweifelsohne neue Arbeitsmethoden. Für das UBA mit seinen 520 Mitarbeitern, die in 55 unterschiedlichen Disziplinen interaktiv arbeiten, ist jedoch der persönliche Kontakt, sowohl firmenintern als auch mit nationalen und internationalen Auftraggebern und Experten, unabdingbar.

„Das Umweltbundesamt hat sich als führender Umweltberater in Europa positioniert und ist in zahlreichen internationalen Projekten tätig. Ein zentraler, verkehrstechnisch gut angebundener Standort ist dafür eine wichtige Voraussetzung“, so die Betriebsratsvorsitzende des Umweltbundesamtes Brom.