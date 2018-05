„Denkmalgeschützte Stuckdecke zu vergeben“. Auf diesen Eintrag in der Verkaufsplattform „Willhaben“ stieß die NÖN rein zufällig, weil es sich um eine Klosterneuburger Stuckdecke handelt. Sie ist denkmalgeschützt. Was dahinter steckt, wollte die NÖN genau wissen.

Stadtplatz 11. Eine honorige Adresse mit einer langen Geschichte. Bis 1967 stand hier der Gasthof „Zum Goldenen Löwen“. Den großen Speisesaal zierte eine wunderschöne Stuckdecke, das gesamte Haus stand unter Denkmalschutz.

„Möglicherweise wird uns nichts Anderes übrig bleiben, als einen Raum um die Stuckdecke zu bauen.“ Georg Basalka, Geschäftsführer Magic Square Immobilien

Doch der damals schon in seiner Grundsubstanz verfallene Gasthof, musste schließlich abgerissen werden. Klosterneuburg war also um ein Baujuwel ärmer. Der neue Eigentümer, die Volksbank, baute an dieser Adresse eine neue Filiale. Der Abriss wurde vom Bundesdenkmalamt (BDA) 1967 genehmigt, allerdings mit der Auflage, dass die Stuckdecke des einstigen Speisesaals restauriert wird und wieder Verwendung findet. Man übersiedelte damals die Decke mit Billigung des BDAs in das Obergeschoss und zierte damit das Besprechungszimmer der Volksbank.

Fast 50 Jahre später war es dann um das Volksbankgebäude auch geschehen. Der Projektentwickler „Magic Square Immobilien“ erwarb das Volksbank-Gebäude und baut zusammen mit dem Nebenhaus Stadtplatz 10 einen neuen Gebäudekomplex. Im Rahmen des Projekts „Am Platz“ sollen im Hinterhof, Stadtplatz 10 bis 11, mehrere Wohnungen, an der Straßenfront Ärztepraxen, wieder die Volksbank Klosterneuburger, jetzt aber als Mieter, und eine Meinl-Filiale entstehen. So weit die Pläne. Aber wohin mit der denkmalgeschützten Stuckdecke?

Laut Klosterneuburger Bauamt ist die Decke unter den Argusaugen und Vorgaben des BDA’s bereits fachmännisch – als Schutzmaßnahme beim Umbau – abgetragen und gelagert worden.

Basalka zeigt sich über die Vorgaben wenig glücklich

„Dieses Problem war uns von Anfang an bewusst und wir hatten auch schon eine Lösung“, so der Geschäftsführer der „Magic Square Immobilien“, Georg Basalka. Nach den Plänen der neuen Eigentümer sollte die denkmalgeschützte Decke im Erdgeschoß im Verkaufsraum der neuen Meinl-Filiale montiert werden. „Dieser neue Platz wurde aber leider, obwohl es sich um den Originalplatz der Decke handelt, vom Denkmalschutz abgelehnt, denn laut BDA muss sie wieder an ihren ursprünglichen Platz kommen“, so Basalka, der über diese Vorgaben wenig glücklich ist: „Im 1. Obergschoss passt sie nicht mehr hin. Das moderne Raumgefüge würde damit zerstört werden.“

Mündlich wurde nun mit den BDA vereinbart, dass es unter Umständen möglich wäre, ein anderes Gebäude für die Decke zu suchen. Ein Gebäude, das historische in die Zeit der Stuckdecke passt. Deshalb hat Basalka in „Willhaben“ inseriert. Dieses Vorhaben erfordert einen Gang durch den Behörden-Dschungel, ist also bewilligungspflichtig.

„Das Feedback war enorm. Wir haben etwa 150 Rückfragen bekommen. Jetzt muss nur noch das Bundesdenkmalamt mit einem neuen Platz einverstanden sein“, so Basalka, dem es leidtut, das die Decke nicht in der geplanten Meinl-Filiale im Erdgeschoß – also an ihrem ursprünglichen Platz – montiert werden kann.

Aber vielleicht doch. Denn wird ein möglicher neuer Standort vom BDA nicht akzeptiert, muss die Decke wieder im 1. Obergeschoss, Stadtplatz 11 montiert werden. „Das alles kostet sehr viel Zeit und Geld“, ist der Geschäftsführer „not amused“ über dieses Hin und Her mit der rund 50 Quadratmeter großen Stuckdecke. Basalka: „Wenn wir sie wieder im 1. Obergeschoss anbringen müssen, dann wird uns nichts anderes übrig bleiben, als einen Raum um die Decke zu bauen.“