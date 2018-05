„Die Etablierung von Klosterneuburg als Bildungs- und Wissenschaftsstadt setzt sich weiter fort: neuer Kindergarten, neues geplantes Gymnasium, Erweiterung der IST-Austria und vieles mehr. All dies zeigt, wie gut wir uns diesbezüglich in den letzten Jahren entwickelt haben“, präsentierte Bildungsstadträtin Maria Theresia Eder (ÖVP) die Ergebnisse des Bildungsberichts 2017 in der letzten Gemeinderatssitzung. Aber auch für die kommenden Jahre hat sich die Stadt einiges vorgenommen und nun die ersten Weichen dafür gestellt.

Derzeit besuchen 3.765 Kinder und Jugendliche die Bildungseinrichtungen der Babenbergerstadt, die von der Kleinkindbetreuung bis zu Höheren Schulen reicht. Die Stadtgemeinde fördert diese Einrichtungen mit einem Gesamtbetrag von etwa 3,8 Millionen Euro.

Im Jahr 2017 fiel ein großer Patzen dieses Betrags auf die Fertigstellung des neuen Kindergartens in Kritzendorf und die Initiative „digitalFIT“. Durch diese Initiative sollen die Schulen für die Entwicklungen und Anforderungen des digitalen Zeitalters vorbereitet werden.

Bildungs- und Wissenschaftsstadt

Auch in den nächsten Jahren werden auf die Stadtgemeinde einige Ausgaben im Bildungsbereich zukommen. Bei der letzten Gemeinderatssitzung Ende April wurden nämlich die Weichen für den neuen Bildungscampus im Pionierviertel gestellt. In dem neuen Stadtteil der Babenbergerstadt sollen ein öffentlicher Kindergarten mit acht Gruppen, eine öffentliche Volksschule mit zwölf Klassen und das neue Privatgymnasium entstehen. „Geplant ist ein 24-klassiges Gymnasium mit Unter- und Oberstufe mit bis zu 600 Schülern“, erklärt Eder.

Aber auch durch das neue Privatgymnasium brauchen Klosterneuburger Schüler keine Angst haben, im „alten“ Gym keinen Platz zu bekommen. „Das BG/BRG Klosterneuburg kann auch in Zukunft von jedem Jugendlichen, der entsprechende schulische Voraussetzungen erfüllt, besucht werden“, beruhigt Eder. Und weiter: „Alle diese wichtigen Weichenstellungen werden es ermöglichen, auch zukünftig die Qualität und die Vielfältigkeit unserer Bildungseinrichtungen für die Klosterneuburger Bevölkerung zu erweitern und den guten Ruf von Klosterneuburg als Bildungs- und Wissenschaftsstadt zu festigen.