In der Sache eigenes Kennzeichen für Klosterneuburg wird jetzt endlich Klartext geredet. Es gibt zwei Wege, die eine Umsetzung ermöglichen: Entweder das Land NÖ wandelt die BH-Außenstelle in eine sogenannte „Expositur“um, oder das Ministerium ändert ein Bundesgesetz. Sowohl das Land NÖ als auch das Ministerium wollen in dieser Sache aber nicht aktiv werden.

Am 1. Jänner wurde der Bezirk aufgelöst und verordnet, dass Klosterneuburg dem Bezirk Tulln zugeordnet wird. Klosterneuburg bekam eine BH-Außenstelle, aber keine Expositur. Die wäre aber für ein eigenes Kennzeichen erforderlich.

„Wenn das Land und der Bezirk die gewünschte Behörde schaffen, kann auch das Verkehrsministerium die notwendigen Schritte einleiten“, hört man aus dem Verkehrsministerium, denn man brauche die rechtlichen Rahmenbedingungen, dann stünde dem eigenen Kennzeichen nichts im Wege. Grundlage sei das NÖ Bezirkshauptmannschaftengesetz und die Verordnung. Dort wäre WU abgeschafft und Klosterneuburg Tulln zugeordnet worden.

Die Landesregierung fände es aber einfacher, das Bundesgesetz zu ändern. „Man könnte es dahingehend ändern, indem man zum Beispiel sagt, dass alle Städte über 20.000 Einwohner automatisch ein eigenes Kennzeichen bekommen“, so ein Sprecher. Mit einer eigenen Expositur würde man Behördenstrukturen, die erst geschaffen wurden und die funktionieren, zurücknehmen, und das wolle man nicht.

Die NÖN konfrontierte das Verkehrsministerium mit diesem Vorschlag. Dort hört man aber nur eine abschlägige Antwort: „Für eine niederösterreichische Stadt ein Bundesgesetz zu ändern ist wohl ein ziemlicher Aufwand. Der Wunsch geht ganz klar von Niederösterreich aus, also soll auch das Land NÖ handeln.“ Das Verkehrsministerium sei der Meinung, dass das Land NÖ reagieren muss. Dabei sei lediglich eine Änderung von zwei Landesgesetzblättern erforderlich.

Für Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager ist die hohe Nachfrage an „Klosterneuburg-Pickerln“ ein Indikator dafür, dass die Frage für die Klosterneuburger wichtig ist. Daher will er sich in dieser Frage weiter bemühen. „Ich hoffe, dass die bürokratische Haarspalterei bald ein Ende findet, und werde dafür weitere Gespräche mit Bund und Land führen“, verspricht Schmuckenschlager.