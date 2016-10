Zwei renommierte österreichische Autorinnen lesen am Dienstag, 8. November um 19 Uhr im Stadtmuseum (Kardinal-Piffl-Platz 8) aus ihren neuen Romanen. Zur Veranstaltung lädt die Literaturgesellschaft Klosterneuburg in Kooperation mit der Grazer Autorinnen Autorenversammlung.

Elisabetta Zorzi ist attraktiv, erfolgreich und begehrt – und sie ist eine schwarze Witwe, wie sie im Buche steht. Die Mörderin und der Profiler: eine etwas andere Mord- und Liebesgeschichte. Diesen Plot hat Balaka in ihrem Roman „Die Prinzessin d’Arborio“ gestaltet.

Balaka absolvierte am Institut für Übersetzer- und Dolmetscherausbildung der Universität Wien ein Studium der italienischen und englischen Sprache. Es folgten Aufenthalte in Großbritannien und den USA. Seit 1991 lebt sie als freie Schriftstellerin und Übersetzerin in Wien. 2004 nahm sie am Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb teil.

Erika Kronabitter erzählt in „La Laguna“ über verworrene Liebes- und Lebensbeziehungen und die Zwänge einer traditionellen Ehe- und Familienmoral sowie einen bis heute nicht geklärten, rätselhaften Mordfall.

Die gebürtige Steirerin Kronabitter studierte Vergleichende Literaturwissenschaft, Germanistik und Kunstgeschichte. Sie arbeitet interdisziplinär in den Bereichen Literatur und Kunst. Kronabitter lebt in Feldkirch (Vorarlberg). 2003 war sie die Initiatorin des Feldkircher Lyrikpreises, sie ist zudem Herausgeberin mehrerer Anthologien.

Am Dienstag, 22. November stellt Gabriele Kögl im Stadtmuseum ihre von Georg Koenig-stein illustrierte Erzählung „Höllenkinder“ vor.