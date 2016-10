Klosterneuburg

26. September. 13.17 Uhr: Der Asylwerber Rasul Hoseini steigt in die Buslinie 239. Weil er die Buslinie fast täglich braucht, verlangt er vom Buslenker gleich eine Monatskarte. Die bekommt er auch, allerdings für September, und so ist die Karte um 38,90 Euro genau vier Tage gültig.

Rasul Hoseini war in der Magdeburgkaserne untergebracht. Dort lernte er den Klosterneuburger Hans Hummel kennen, der Flüchtlinge gratis in der Pfarre in Deutsch unterrichtet.

Das Vertrauen zwischen Hans Hummel und Rasul Hoseini wuchs, und so quartierte der Klosterneuburger den Asylwerber kurzerhand in seine Wohnung ein. Seit drei Monaten lebt Hoseini jetzt bei der Familie Hummel.

Flüchtling will schnell Deutsch lernen

Der Flüchtling aus Afghanistan braucht dringend Deutschunterricht, denn er hat, um die Familie zu unterstützen, in seiner Heimat ohne Schulausbildung sofort arbeiten müssen. Jetzt ist er in Österreich und will so schnell wie möglich die Landessprache lernen. Zu diesem Zweck fährt er täglich mit dem Bus zu Deutschkursen.

Weil Monatskarten billiger kommen, löst er regelmäßig eine solche beim Buslenker der Firma Kolda. Das tat er auch am 26. September für den Monat Oktober.

„Der Buslenker hat ihm aber eine Monatskarte für September verkauft“, erzählt Hummel, „die genau noch vier Tage gültig war.“ Ob das jetzt absichtlich passiert ist, um den nur eingeschränkt Deutsch sprechenden Afghanen übers Ohr zu hauen – darauf will sich Hans Hummel nicht festlegen.

Dass es nicht in Ordnung ist, eine Monatskarte für vier Tage zu verkaufen, das ist ihm jedenfalls klar. Und so wendet er sich an die NÖN, mit der Bitte, der Angelegenheit nachzugehen.

Kulante Lösung der Firma Kolda

„Ob das wirklich so gewesen ist, kann ich aktuell nicht sagen. Wir werden der Sache aber nachgehen“, sagt Kolda-Betriebsleiter Bernhard Weber.

Er werde Nachforschungen betreiben und nötigenfalls dem Busfahrer die entsprechenden Anweisungen geben, damit so etwas nicht wieder passiere. „Wir finden heraus, wer der Lenker war, und werden mit ihm sprechen“, verspricht Weber.

Der Betriebsleiter der Buslinie Kolda hat aber sofort eine kulante Lösung parat. „Wenn Herr Hummel zu uns kommt und uns die September-Monatskarte vorlegt, tauschen wir sie in eine Oktober-Monatskarte um.

Für die Woche im September berechnen wir den Preis einer Wochenkarte“, so der Vorschlag von Weber, der damit Verständnis für die Sachlage zeigt.

Hans Hummel machte sich auf den Weg in die Kolda Zentrale in Wien. Dort wurde der Vorschlag auch umgesetzt. „Ich bin froh über diese Lösung und danke allen, die da mitgeholfen haben“, freut sich der hilfsbereite Klosterneuburger.

Rasul Hoseini wird noch auf unbestimmte Zeit bei der Familie Hummel wohnen. Er wird noch weiter Hilfe brauchen, die er in Klosterneuburg nicht nur von Familie Hummel bekommt. „Es ist schön, zu sehen, wie hilfsbereit die Klosterneuburger sind“, erzählt Hummel. Großes Lob zollt der Klosterneuburger der Organisation „Klosterneuburg hilft“, die sich um alle Flüchtlinge aufopfernd kümmert.

Aber auch die Klosterneuburger Bevölkerung ist in dieser Sache vorbildhaft. So musste die Familie für ihren neuen Bewohner eine kleine Küche einrichten. „Der dafür notwendige Kühlschrank wurde von der Firma Gutenthaler aus Kierling gespendet“, ist Hummel über so viel Hilfsbereitschaft überrascht.