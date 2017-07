Klosterneuburg

Mit einem sensationellen Durchmarsch setzte sich die Klosterneuburgerin Sabrina Kreutzberger beim Talente-Wettbewerb der NÖN durch und erreichte den dritten Platz. Die NÖN bat die Sängerin zum Interview.

NÖN: Gratulation zum dritten Platz! Sind Sie traurig, nicht Erste geworden zu sein?

Sabrina Kreutzberger: Natürlich wollte ich gewinnen. Das will ja jeder, der bei so einem Bewerb mitmacht. Aber ich bin mit dem dritten Platz sehr zufrieden. Der Sieger hat ein eigenes Lied gebracht. Das ist schon gut, was die Burschen hier machen, und der Sieg ist voll verdient.

Was haben Sie für einen Eindruck von dem NÖN-Talentebewerb?

Kreutzberger: Für mich war das wirklich professionell aufgezogen. Ich habe mir das gar nicht so erwartet. Vor neun Jahren hab ich bei Star Mania mitgemacht und bin bis zur vorletzten Castingrunde gekommen, hab’s also nicht in die Show geschafft. Damals war ich so enttäuscht, dass ich mir gesagt hab, ich will so etwas nicht mehr machen. Vom NÖN-Wettbewerb bin ich begeistert.

Ihre Schwester singt doch auch. Gibt es da ein Konkurrenzverhältnis?

Kreutzberger: Nein, wirklich nicht. Wir gönnen uns jeden Erfolg von Herzen, unterstützen uns gegenseitig, lernen voneinander und machen viel gemeinsam. Mit meiner Schwester macht die Arbeit auf der Bühne wirklich Spaß.

Sie haben ja unlängst das Restaurant Ihrer Eltern übernommen. Bleibt da noch Zeit für die Musik?

Kreutzberger: Das mit dem Restaurant ist eine einmalige Chance, war auch ein Traum von mir und ist sehr wichtig. Aber Musik ist mein Leben und steht daher immer im Vordergrund. Sollte aber das mit dem Singen nicht funktionieren, dann hab ich immer zur Absicherung das Restaurant im Hintergrund.

Wie schaut Ihr Musik-Alltag eigentlich aus?

Kreutzberger: Ich stehe im Jahr etwa 100 mal auf der Bühne. Es sind vorwiegend kommerzielle Gigs, auch mit meiner Schwester. Sie hat eine Band, und weil wir dasselbe Repertoire haben, kann ich die Musiker einfach übernehmen. Die müssen nur Zeit haben.

Keine Lust auf eigene Songs?

Kreutzberger: Nein, dafür habe ich einfach keine Zeit. Manchmal schreib ich Texte. Aber nur wenn ich unglücklich bin. Aber bei meinen Auftritten beschränke ich mich auf Covers. Das wollen die Leute auch bei Kommerz-Auftritten hören. Wenn du gebucht wirst, musst du eben das machen, was der Auftraggeber will.

Reicht das denn für die Entfaltung der eigenen Kreativität aus?

Kreutzberger: Bei weitem, denn ich singe alle Lieder so, wie ich sie singen will, in meiner Version. Ich singe nichts nach. Es gibt so viele Sänger, die sich ihre Musik schreiben lassen und berühmt geworden sind. So wünsche ich mir das auch, dass jemand kommt und sagt, das ist ein Lied für dich, mach das Beste draus.

Was sind die Träume von Sabrina Kreutzberger? Was sind Ihre Zukunftspläne?

Kreutzberger: Ich träume davon, international erfolgreich zu sein, auf großen Bühnen zu stehen, Stadien zu füllen. Aber ich bin mir da gar nicht so sicher, ob das wirklich toll ist. So auf Schritt und Tritt verfolgt und kommentiert zu werden. Das ist sicher sehr anstrengend.

An die Zukunft denke ich nicht so sehr, weil ich der Typ bin, der alles auf mich zukommen lässt. Mit meinem Restaurant habe ich natürlich Pläne. Aber ich bin vorwiegend glücklich mit dem, was jetzt ist.

Woher kommt diese große Musikalität in der Familie?

Kreutzberger : Sicher von unserer Mutter. Sie ist Pianistin, und daher waren wir immer mit Musik konfrontiert. Zu Hause haben wir das Wohnzimmer zur Bühne gemacht. Unsere Eltern haben einfach erkannt, dass Musik in uns steckt, und das sehr gefördert. Wir haben Mikrofone zum Geburtstag bekommen, statt Videospiele haben wir Musik gemacht. Ist das nicht toll?

Lust an der Musik gab’s immer?

Kreutzberger: Da hat es schon eine Zeit gegeben, in der das Interesse nachgelassen hat. Dann hab ich mit 15 in einer Karaoke-Bar gesungen. Das Lied war von Whitney Houston, „Her Greatest Love“. Die Leute waren so begeistert, und ich war dadurch wieder motiviert und habe einmal in der Woche Karaoke gesungen. Damit hat diese Begeisterung wieder angefangen und nicht wieder aufgehört.

Was ist Ihre Motivation zum Singen?

Kreutzberger: Ich liebe es, Menschen mit meinem Gesang emotionell zu berühren. Das ist das Schönste, das es gibt auf der Welt.