Nach der Kollision eines REX mit einem Cityjet am 22. Dezember 2017 in Kritzendorf in der Stadtgemeinde Klosterneuburg (Bezirk Tulln) steht die Unfallursache weiterhin nicht fest. Ein von der Staatsanwaltschaft Korneuburg bestellter Sachverständiger ist noch an der Arbeit. "Wir warten auf ein Gutachten", sagte Behördensprecher Friedrich Köhl am Dienstag auf Anfrage.

Die beiden Züge waren seitlich kollidiert. Zwölf Menschen wurden verletzt - vier mittelschwer, acht weitere leicht.