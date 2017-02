Klosterneuburg

Der schreckliche Brand am Kammerjoch hat die Gemüter bewegt. Eine Welle der Hilfsbereitschaft für den nun obdachlosen 81-jährigen Hausbesitzer setzte ein. Der Vorwurf der Grünen, die Behörde hätte jahrelang das Bewohnen des im Grünland stehenden Gebäudes geduldet, steht aber noch immer im Raum.

„Der Zugang der Grünen ist nicht richtig. Jetzt muss geholfen werden“, so der Appell des Bürgermeisters. Schmuckenschlager betont, dass jetzt die Menschlichkeit im Vordergrund stehen müsse. Die Situation der GeBs (Erhaltenswerte Gebäude im Grünland) sei zwar problematisch, gehörte überarbeitet und diskutiert, ist aber grundsätzlich Sache des Landes NÖ. Schmuckenschlager: „Wie auch immer all das passiert ist, jetzt muss menschlich gehandelt werden.“

Als Soforthilfe stellte die Stadtgemeinde über den Sozialfonds eine Unterkunft im Hotel Anker zur Verfügung. In weiterer Folge bemühen sich der Lions Club und die Caritas um

eine Langzeitlösung des Wohnproblems.

Wiederaufbau ist unmöglich

Ob das Gebäude gegen Feuerschäden versichert war, steht nicht fest. Fest steht nur, dass es vom Umfang der Versicherung abhängt und eine etwaige Schadenzahlung nicht im Zusammenhang mit der Baubewilligung steht. Man könnte auch, sofern die Versicherung mitspielt, einen sogenannten Schwarzbau versichern lassen.

Laut Bürgermeister Schmuckenschlager ist eine Wiederherstellung des Gebäudes ausgeschlossen: „Auf dem betroffenen Grundstück gibt es keine GeB-Widmung (Gebäude erhaltenswerter Bestand), und der Brand hat auch mehr als 50 Prozent der bestehenden Gebäudeteile vernichtet.“

Einzelschicksal könne nicht Auslöser sein

Walter Wirl (NEOS) ruft die Streitparteien zur Mäßigung: „Das berührende Einzelschicksal des 81-Jährigen und seines Hundes nach dem Grünland-Brand kann nicht Auslöser einer solchen Schmutzkübelkampagne sein.“ Bürgermeister Schmuckenschlager habe definitiv richtig gehandelt, als er rasch und unbürokratisch Hilfe organisiert hat. Andererseits wären auch die Forderungen der Grünen - wenn auch sehr populistisch bis marktschreierisch vorgetragen - berechtigt, wenn sie eine Aufklärung der Gesamtsituation fordern würden.

Walter Wirl fordert, dass der Ausschuss für Stadtplanung eine Liste aller amtsbekannten Schwarzbauten erstellen lässt, um dann Fall für Fall ein weiteres Vorgehen zu prüfen. „Wir brauchen einen neuen Stil in der Politik, und dies ist eine Gelegenheit zu zeigen, dass Klosterneuburg in der Lage ist, Herausforderungen konstruktiv zu lösen“, so Walter Wirl von den NEOS.