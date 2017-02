Klosterneuburgs Polizei-Chefinspektor Georg Wallner und Oskar Sommer präsentierten dem Bürgermeister das neue Konzept „Gemeinsam sicher“ und suchen gemeinsam nach Bürgern, die sich an diesem Projekt als Sicherheitspartner beteiligen wollen.

Mitte April soll die von Innenminister Wolfgang Sobotka ins Leben gerufene Initiative „Gemeinsam sicher“ auch in Klosterneuburg anlaufen. Neben den Sicherheitspartnern aus der Bevölkerung und dem Sicherheitsbeauftragten der örtlichen Polizei spielt auch der Sicherheitsgemeinderat – in Klosterneuburg ist das Vizebürgermeister Richard Raz – eine entscheidende Rolle.

"Gleichberechtigte Partner"

„Wichtig ist uns, dass Polizei und Bürger als gleichberechtigte Partner zusammenarbeiten. Die Bürger sollen leichter mit der Polizei ins Gespräch kommen und sich trauen, Probleme anzusprechen“, verspricht sich Georg Wallner viel von diesem Projekt.

Gleiches gilt für Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager, der die Frühjahrsrunde von „Bürgermeister im Ort“ auch dazu nutzen will, diese Initiative zu präsentieren und die Bevölkerung dafür zu interessieren: „Das ist eine gute Idee, die wir selbstverständlich voll unterstützen.“

Die Stadtgemeinde versuchte auch, ein Konzept für eine Gemeindewache zu erarbeiten. „Dies ist nun mit dieser Initiative nicht mehr notwendig“, so Schmuckenschlager.

Initiative sucht Sicherheitspartner

Als Sicherheitspartner kann sich jedermann bewerben. Die Person wird zu einem Gespräch eingeladen. „Danach wird man sehen, ob man sich als Sicherheitspartner auch eignet“, erklärt Sicherheitskoordinator Bernhard Schilcher, der die vierte Säule der Initiative darstellt.

Mit dieser Initiative ginge es auch darum, das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung wieder zu stärken. „Wohlgemerkt, die Kriminalitätsstatistik ist seit 2009 rückläufig, das Sicherheitsgefühl aber auch“, so Schilcher weiter. Herausforderungen wie Digitalisierung und Globalisierung oder Migration stehen hinter diesem negativen Empfinden. Im Rahmen der Initiative „Gemeinsam sicher“ wird dem mit Vernetzung und strukturierter Kommunikation von Polizei, Gemeinden und Bürgern begegnet.

"Immer offenes Ohr für Bevölkerung"

Wichtig ist sowohl der Stadtgemeinde Klosterneuburg als auch den Beamten der Polizei, dass dies weder mit der Bildung einer Bürgerwehr zu tun hat noch mit „Vernadern“.

Georg Wallner bringt für die Funktion eines Sicherheitspartners auch ein Beispiel. „Nehmen wir den Trickdiebstahl in der Vorwoche beim Billa her. Einem älteren Ehepaar wurde dabei der Bankomat-Code ausgespäht. Ein Sicherheitspartner kann in Absprache mit dem Sicherheitsbeauftragten dafür sorgen, dass die Bank eine Diskretionszone errichtet.“

Wallner weist auch darauf hin, dass die Polizei immer ein offenes Ohr für die Sorgen der Bevölkerung hat. „Sollte etwas Verdächtiges beobachtete werden, soll sofort die Polizei unter 059133/3220 verständigt werden“, appelliert Wallner, der auf rege Beteiligung an der Initiative „Gemeinsam sicher“ seitens der Bevölkerung hofft.