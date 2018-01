Die schöne blaue Donau hat schon Josef Strauss Sohn zu seinem gleichnamigen Walzer inspiriert. In den letzten Jahren hat sich sein Lieblingsfluss allerdings ein wenig gewandelt. So wurde vor einigen Jahren festgestellt, dass im Bereich Klosterneuburg die Drogenkonzentration im Donauwasser überdurchschnittlich hoch ist.

Jetzt stellten Wissenschaftler auch noch fest, dass die fäkale Verunreinigung hauptsächlich vom Menschen stammt. Die NÖN fragte beim federführenden Wissenschaftler Andreas Farnleitner nach.

„Eine örtliche Aussage zu den Ergebnissen kann man seriöserweise nicht machen. Es braucht nur wenige Minuten vor der Probennahme ein Vogel ins Wasser gemacht haben“, sagt Farnleitner und bringt so Klosterneuburg für dieses Mal aus dem Schneider. Ganz im Gegenteil zeige sich gerade im mittleren Flussverlauf eine besonders gute Wasserqualität. „In mehreren Bereichen kann man sogar unbeschwert baden gehen. Da wird auch rigoros kontrolliert“, beruhigt Farnleitner.

Andreas Farnleitner leitete die mikrobielle Studie an der Donau. | NOEN, PR&D

Seiner Forschergruppe, die sich aus Wissenschaftlern der Karl Landsteiner Privatuniversität Krems, der Technischen Universität Wien und der Medizinischen Universität Wien zusammensetzt, gelang es bei einer Wasserhygiene-Studie im größten Fluss Österreichs, eine neue Methode einzusetzen.

Damit konnte festgestellt werden, dass der Mensch die Hauptquelle für die mikrobielle Fäkalverunreinigung in der Donau ist, und das trotz Abwassermanagement und Kläranlagen. Spannend sei vor allem, dass durch die neue molekulargenetische Methode eine eindeutige Unterscheidung bei mikrobieller Fäkalienbelastungen zwischen menschlichem und tierischem Ursprung möglich ist.

Größter Fluss Österreichs wird genau unter die Lupe genommen

Dabei stand vor allem ein mikrobiologischer Modellorganismus groß in Szene. Escherichia Coli ist in der Darmflora reichlich vorhanden und in der Mikrobiologie gut bekannt und auch kultivierbar. Daher ist es auch ein guter Zeiger fäkaler Verunreinigungen. „Das heißt nicht, dass nur Escherichia Coli, das relativ harmlos ist, in einer Probe enthalten ist, sondern vielmehr ein Indikator für die restlichen Mikroorganismen, die sich im Wasser befinden, aber nicht so leicht nachzuweisen sind“, verrät Farnleitner.