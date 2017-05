Am 1. Mai wurde die Versorgung mit Notärzten vom Roten Kreuz in Klosterneuburg für das Notarzteinsatzfahrzeug übernommen. Den ersten Dienst machte der stützpunktleitende Notarzt Peter Kemetzhofer selbst.

Die Schlüssel wurden übergeben, dem Notarzt wurde ein eigenes Zimmer an der Bezirksstelle eingerichtet. Das System läuft in gewohnter Qualität reibungslos weiter.

„Danke an das Team des Roten Kreuzes Klosterneuburg für die perfekte Vorbereitung“, so Kemetzhofer. Die notärztliche Versorgung ist in Klosterneuburg durch das Rote Kreuz gesichert.