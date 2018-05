Der Handel in Klosterneuburg stand nie unter einem guten Stern. Die drittgrößte Stadt in Niederösterreich leidet seit Jahren unter unterschiedlichen Öffnungszeiten der Geschäfte, Parkplatzmangel und mangelnder Branchendichte. Dass sich das, trotz größter Bemühungen der Wirtschaftskammer und des Vereins Stadtmarketing so rasch nicht ändern wird, beweist ein Vorfall, der sich letzte Woche ereignete.

Auf Initiative eines Geschäftes wurde am Dienstag, 8. Mai, die „Lange Einkaufsnacht“ ausgerufen. Beworben wurde diese durchaus sinnvolle Aktion jedoch nirgends. Lediglich ein Facebook-Posting machte darauf aufmerksam. Initiator dieser „einsamen“ Aktion ist das Ehepaar Sylwia und Waldemar Urban, das am Stadtplatz das Schuhgeschäft „Le Scarpe“ betreibt.

„Bezüglich einer ‚Langen Einkaufsnacht am Stadtplatz‘ wurden weder die Wirtschaftskammer noch wir in eine Veranstaltungsorganisation oder -bewerbung eingebunden“, versichert Nicola Askapa, Geschäftsführung vom Verein „Stadtmarketing & Tourismus Klosterneuburg“. Es hätte keinerlei Information, außer einen Anruf mit der Bitte, das Facebook-Posting zu teilen, gegeben. Und weiter: „Dieses Posting war die einzige Info, die wir im Zusammenhang mit einer langen Einkaufsnacht bekommen haben.“ Es hätte sich leider kein Gewerbetreibender oder sonstiger Organisator beim Verein Stadtmarketing oder gemeldet.

Kritik äußerte die Wirtschaftskammer an der offensichtlich nicht vorhandenen Absprache: „Wir wollen den Handel weiterhin zu gemeinsamen Aktionen animieren und auch gerne unterstützen, benötigen aber eine direkte und rechtzeitig stattfindende Kommunikation“, meint Obmann Markus Fuchs.

Aber selbst der, von der Wirtschaft selbst ins Leben gerufenen Verein, hatte keine Ahnung von der Eigeninitiative eines Geschäftes an Stadtplatz. „Bei der gegenwärtigen Veranstaltung war der Verein Klosterneuburger Wirtschaft leider nicht eingebunden. Damit war es schwer möglich unsere Mitgliedsbetriebe auf die Veranstaltung aufmerksam zu machen und zum Mittun zu bewegen“, so der Obmann des Vereins der Klosterneuburger Wirtschaft Michael Gartner.

Für Initiator war Aktion ein Erfolg

Für den Initiator der „Langen Einkaufsnacht“ Waldemar Urban war diese Einkaufsaktion allerdings ein Erfolg: „Wir hatten ein tolles Feedback.“ Entstanden sei die Idee spontan. Ein paar Geschäfte hätten auch mitgemacht. Urban: „Wir sind von Geschäft zu Geschäft gegangen und haben gebeten mitzumachen. Wir als Selbstständige müssen da Eigeninitiative ergreifen, weil sonst tut sich nichts in der Stadt.“

Urban hätte sich auch mit Fritz Oelschlägel von der Wirtschaftskammer getroffen und ihm diese Idee näher gebracht. Der Leiter der Wirtschaftskammeraußenstelle hätte aber nur gemeint: „Vergessen Sie das, da macht keiner mit.“

