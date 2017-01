Schon im Juni 2016 wurde im Stadtrat beschlossen, eine Firma zu beauftragen, sich dem Thema Standortmanagement zu widmen und eine Zukunftsstrategie für die Dachmarke Klosterneuburg zu erarbeiten. Das Ergebnis wird jetzt umgesetzt. Im Vorfeld gab es ohne viel Aufsehen einen Obmannwechsel im Tourismusverein: Friedrich Veit geht, Michael Reichenauer kommt.

Er wurde als Tourismusobmann abgelöst: Friedrich Veit. | NOEN

Der Plan: Vereine, die mit dem Tourismus zu tun haben, wie der Tourismusverein, Wirtschaftsverein oder Weinbauverein, sollen unter einem Dachverein gebündelt werden. „Die Überlegung war, dass wir die finanziellen Mittel zusammenlegen und damit effizienter und gezielter arbeiten können“, erklärt Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager.

„Es ist alles von mir ordnungsgemäß abgerechnet und übergeben worden.“

Friedrich Veit, Ex-Obmann des Tourismusvereins

Ausschlaggebend für die neue Strukturierung war die Bezirksauflösung und das damit verbundene neue Aufgabengebiet, aber auch die Evaluierung des seit fünf Jahren in Klosterneuburg etablierten Standortmanagements. Das Projekt „Stadtmarketing neu“ soll im März im Gemeinderat beschlossen werden. „Die Vereine sollen weiterhin ihr ‚Süppchen‘ kochen können“, so Schmuckenschlager, „aber die Gelder der Stadtgemeinde sollen so eingesetzt werden, dass es wirklich etwas bringt.“

Mit dieser Bündelung der Kräfte will Schmuckenschlager auch eine langjährige Forderung aller anderen Parteien erfüllen. Schmuckenschlager: „Ich hoffe, dass die neue Struktur als Chance erkannt wird, Klosterneuburgs Bild sowohl nach außen, aber auch nach innen zu verbessern.“

Ohne große Öffentlichkeit gab es letzte Woche auch einen brisanten Obmannwechsel im Tourismusverein. Gerüchten nach soll Friedrich Veit nicht ganz freiwillig als Obmann zurückgetreten sein. Er dementiert das vehement: „Es ist alles von mir ordnungsgemäß abgerechnet und übergeben worden. Der Vorstand hat mich entlastet. Solche Gerüchte von bösartigen Menschen gibt es immer wieder.“ Warum ist Veit dann zurückgetreten? „Da sich jetzt vieles verändern wird, ist es nur gut, wenn das Amt ein anderer übernimmt. Eine neue Organisation braucht auch ein anderes Denken. In dem Stil, wie ich das gemacht habe, kann ich das nicht mehr weiterführen.“ Veit war zehn Jahre Obmann und vorher zehn Jahre Vorstand des Tourismusvereins.

„Freue mich auf die Mitarbeit“

Neuer Obmann ist Michael Reichenauer. Er war von 2006 bis 2013 im Tourismusverein tätig. „Die Mitglieder haben mich vorgeschlagen, weil ich mit dem Tourismusverein schon Erfahrung haben“, so der neue Obmann, „ich freue mich, bei dem Veränderungsprozess mitarbeiten zu dürfen und alles auf neue Schienen zu bringen.“ Auch

eine örtliche Veränderung gibt es: Das Tourismusbüro wandert vom unwürdigen Standort neben dem Bahnhofs-WC am Kierlinger Bahnhof ins Happyland.

Hinweisschilder fand die NÖN bis Redaktionsschluss aber keine, was bei ankommenden Touristen Rätselraten auslösen könnte. Schmuckenschlager: „Das wird sofort nachgeholt. Sind gerade beim Übersiedeln.“