Nach der Pensionierung der Pflegedirektorin Gabriele Mertz ist nun die Entscheidung über deren Nachfolge gefallen. Cornelia Palmetzhofer, die bereits viele Jahre die stellvertretende pflegerische Leitung innehatte, ist ab 1. Mai neue Pflegedirektorin.

Die gebürtige Kierlingerin Cornelia Palmetzhofer absolvierte ihre Ausbildung zur diplomierten Krankenschwester im Kaiserin Elisabeth Spital und sammelte Berufserfahrung in verschiedenen Wiener Spitälern, bevor sie 1995 ins Klosterneuburger Krankenhaus wechselte.

Zunächst im Turnus- und Wechseldienst an der Internen Abteilung, übernahm sie später die stellvertretende Leitung an verschiedenen Stationen und war in den Jahren 2001 bis 2006 für die Ambulanzen verantwortlich.

„Qualität ist kein Zufall!“

In dieser Zeit begann sie sich bereits für das Qualitätsmanagement zu engagieren und absolvierte zahlreiche QM-Ausbildungen. Mit Abschluss des Universitätslehrgangs Pflegemanagement an der Donauuniversität Krems erwarb Palmetzhofer eine weiterführende akademische Ausbildung.

„Ich wünsche Frau Direktor Palmetzhofer alles Gute und viel Erfolg für Ihre zukünftigen Aufgaben“, freut sich Landeshauptfrau Stellvertreter Stephan Pernkopf.

„Qualität ist kein Zufall! Mit den Mitteln des Qualitäts- und Risikomanagements lassen sich Prozesse optimieren, Risiken minimieren und eine kontinuierliche Verbesserung der Betreuungsqualität erzielen“, freut sich die neue Pflegedirektorin auf ihre neuen Aufgaben und die Zufriedenheit der Patienten.