Durch eine Bürgerbefragung sollte entschieden werden, ob Döbling und Teile im Grenzbereich zu Währing ein Parkpickerl bekommen. Knapp vor Redaktionsschluss ist das Ergebnis bekannt gegeben worden. Der Döblinger Bezirksvorsteher Adi Tiller: „Eine knappe Mehrheit ist gegen die Einführung des Parkpickerls in Döbling.“

Bezirksvorsteher Tiller respektiert das Ergebnis, die Entscheidungsgewalt hat aber die Bezirksvertretung. „Ich halte mich an das, was die Bürger sagen, und an das, was die Bezirksvertretung beschließt“, so Tiller, der sich als Alternative zum Bezirksparkpickerl auch ein Anrainerpickerl, für neuralgische Zonen vorstellen kann. Tiller meint damit auch Heiligenstadt. Dass das Auswirkungen auf Klosterneuburg hat, ist nicht gleich jedem klar, liegt aber auf der Hand: Pendler aus dem Tullnerfeld werden ihr Auto nicht wie bisher in Heiligenstadt, sondern schon in Klosterneuburg abstellen.

„Das Parkpickerl für Klosterneuburg ist eine Option. Ich würde es aber nur an neuralgischen Punkten anwenden.“

Stefan Schmuckenschlager, Bürgermeister

Für diesen Fall will Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager gerüstet sein. „Wir müssen die Auswirkungen beobachten, um dann, sobald es tatsächlich zu Verschlechterungen für die Bürger Klosterneuburgs kommt, schnell mit einer Verordnung reagieren zu können“, ist Bürgermeister Schmuckenschlager entschlossen.

Auch ein eigenes Parkpickerl für Klosterneuburg ist für Schmuckenschlager ein geeignetes Instrument. „Das Parkpickerl für Klosterneuburg ist eine Option. Ich würde es aber nur an neuralgischen Punkten anwenden“, denkt Schmuckenschlager laut nach. Dabei ginge es ihm – im Gegensatz zu Wien – nicht ums „Abcashen“, wie der Bürgermeister betont, sondern um das Freihalten von Parkflächen für seine Bürger.